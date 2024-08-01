《桃園》油魚混充鱈魚 消保官籲業者「正名」

法務局消保官聯合桃園區公所人員到桃園區市場魚攤查核，提醒應標售所販售的魚類名稱及價格。 （法務局提供）

2024/08/01 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市政府日前接獲民眾陳情，桃園區有市場魚攤促銷鱈魚三片兩百元，其實是以油魚混充，法務局消保官聯合區公所人員到市場稽查，宣導常見的圓鱈、扁鱈都不是鱈魚，提醒業者應對消費者如實告知及標示所販售的魚種，在販售較便宜的圓鱈、扁鱈時，不可聲稱是「鱈魚」或其他高價魚種作為促銷手段。

消保官、區公所人員查核時，魚販表示，鮮魚價格浮動，計價方式不一，所販售的「扁鱈」是俗稱的比目魚，並非鱈魚，都會告知消費者所售魚種，不會以比目魚混充鱈魚；稽查人員現場發現部分魚攤未標示所販售的魚類名稱及價格，已向攤商宣導應依「消費者保護法」揭露名稱及價格資訊。

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稽查人員表示，依衛生福利部食品藥物管理署網站資料記載，市面上常見的鱈魚魚種，像是大西洋鱈、大頭鱈（太平洋鱈）、格陵蘭鱈及黃線狹鱈等，都是體型較大，常以輪切方式販售；俗稱「扁鱈」的是大比目魚，魚身較扁平，多以斜切方式呈現，俗稱「圓鱈」的為智利海鱸，魚片較小且魚肉偏黃，常以輪切方式販售。

稽查人員說，食藥署已規定只有「鱈形目」魚種才能標示為鱈魚，圓鱈、扁鱈應標示通俗名稱或與魚種名稱並列標示，讓消費者正確選購，攤商在販售時也應如實告知，不可魚目混珠，造成消費者誤判而購買。

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