打造埤塘遊憩 「水映南瀛」將投入4.92億

「柳營德元埤荷蘭地景營造計畫」，預計將打造荷蘭水域及低地意象。（南市觀旅局提供）

2024/07/31 05:30

結合德元埤、葫蘆埤、虎頭埤水景、聚落等 發展特色遊程

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市「重要廊帶亮點營造計畫—水映南瀛」以埤塘觀光為策略，包括柳營德元埤、官田葫蘆埤、新化虎頭埤，結合埤塘水景、小鎮聚落與在地博物館等資源，定位出在地發展遊憩特色與遊程，期以激發埤塘軸帶觀光發展潛力；總經費四．九二億元獲交通部觀光署核定，台南將打造埤塘遊憩新品牌。

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設置導覽路線 建立淨零城市旅遊

觀光旅遊局長林國華表示，「重要廊帶亮點營造計畫」屬交通部觀光署的競爭型建設補助案，全國六縣市獲選，包括各項軟硬體工作，硬體部分涵蓋三大營造計畫，分別為「柳營德元埤荷蘭地景營造計畫」，規劃將既有水道改善為行船區，並進行露營區、親水休憩區、風車意象區環境營造及整理，並新設互動牧場區，型塑荷蘭地景風情。「官田葫蘆埤濕地遊憩園區營造計畫」，規劃整治環埤塘步道及營造近水水岸休憩設施，打造濕地遊憩地景。「新化虎頭埤生態與人文教育園區營造計畫」，規劃包含觀夕半島雙水亭意象營造計畫、生態遊憩區及越野山徑改善計畫、並打造無障礙環湖通行環境及露營區優化等工作。

軟體計畫主要包含埤塘露營地及水域休憩品牌營造、埤塘觀光遊程導覽建置、旅宿市場及產業輔導升級，規劃發展台南獨特的埤塘露營文化，建立埤塘聚落導覽路線，同時結合國際低碳旅遊風潮，提出永續旅遊目的地推廣及低碳電動遊園車，打造淨零永續城市旅遊目的地，使台南的觀光與國際接軌。

規劃埤塘露營文化 接軌國際觀光

市長黃偉哲表示，水映南瀛計畫進一步藉由鐵路與綠色運具串聯形成縱向休憩廊帶，東西兩側橫向則聯結雲嘉南濱海國家風景區及西拉雅國家風景區，提升台南區域觀光產業發展，吸引國內與國際旅客的目光。

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