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少年桌球國手 竹縣陳瑞翎、莊昀展獲選

新竹縣六家國小學生莊昀展（左三）、十興國小學生陳瑞翎（左四）拿下今年我國少年桌球國手的資格。（記者黃美珠攝）

新竹縣六家國小學生莊昀展（左三）、十興國小學生陳瑞翎（左四）拿下今年我國少年桌球國手的資格。（記者黃美珠攝）

2024/07/31 05:30

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣十興國小學生陳瑞翎、六家國小莊昀展今年同時榮膺我國少年桌球排名賽（原少年桌球國手）十三歲組的國手，其中陳瑞翎還是同組第三名，且自四年級起連三年獲選，並於最近拿下「第六十三屆日本國際招待桌球選手權大會（大阪公開賽）」第二名，昨天縣長楊文科同時表揚兩名小國手。

陳瑞翎的母親湯寶儀笑說，當初想讓女兒打桌球，為的是護眼，順便讓瑞翎學習跟人互動。沒想到瑞翎越打球越顯露其在這方面的潛能，不僅在五月以不到十二歲的年紀越級挑戰，成功拿下今年度的少年桌球排名賽（原少年桌球國手）十三歲組的第三名，獲選為中華少年代表隊國家隊隊員，也很罕見的成為從小學四年級開始連三年榮膺少年桌球國手的選手。

為了持續培育陳瑞翎，湯寶儀半年前甚至決定留職停薪，伴隨愛女一路朝國際的體育舞台挺進。

這次跟陳瑞翎同組躋身國手的六家國小學生莊昀展，其教練陳昀蔚說，他是經過多年的刻苦訓練鍛鍊技術外，也用四處奔波參賽來訓練心理素質與抗壓能力。這次選拔資格為十三歲，參賽選手中包括國中現役選手，即使比分落後，莊昀展依然沉著冷靜，展現超齡的毅力與膽識。

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