苗縣5校6案 爭取中央補助

2024/07/31 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕立委邱鎮軍昨邀教育部國民及學前教育署署長彭富源，視察苗栗縣五校六案的設備改善及新設小學、興建校舍計畫，爭取總經費共計十三億七千多萬元的中央補助。其中，頭份文中三預定地新設小學計畫及大倫國中文中一預定地興建校舍計畫兩案經費高達十一億多元，彭富源未能定奪，其餘表示將帶回研議。

邱鎮軍昨邀彭富源視察頭份國小活動中心空調設備老舊更新、僑善國小圖書館大樓排水整修及門窗修繕工程、建國國中活動中心冷氣及電源改善、頭份文中三預定地興建公共化幼兒園計畫，與頭份文中三預定地新設國民小學計畫、大倫國中文中一預定地興建校舍計畫，縣府秘書長陳斌山、教育處處長葉芯慧到場陪同現勘。

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昨視察的五校六案，總經費十三億七千一百四十六萬餘元。邱鎮軍希望頭份國小、僑善國小及建國國中相關設備爭取今年預算補助；頭份文中三新設國小所需經費七億多元、大倫國中文中一興建校舍所需經費四億多，兩案經費高達十一億多元，希望爭取行政院給予專案補助。

因頭份文中三新設國小、大倫國中文中一興建校舍經費龐大，彭富源未能定奪，但對於其他案，他表示將帶回研議，並對所需經費一億七千多萬元的頭份文中三預定地興建公共化幼兒園計畫，建議縣府能招收零到二歲孩童。

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