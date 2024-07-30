柯嫌貴擱置台北動物之家 蔣增資昨動工

市長蔣萬安與市議會議長戴錫欽出席動物之家新建工程開工典禮。（記者田裕華攝）

2024/07/30 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕前台北市長柯文哲因不滿動物之家改建經費從五．八億元增至八億元，認為太貴，二○二一年拍板緩建，蔣萬安上任市長後編列經費十四．五八億元推動新建，昨天終於動工；三年多來經費增加超過一．八倍。蔣表示，若再繼續往後延，缺工缺料、營建物價、廢棄物清除成本等各種費用會再增加，新建工程更難推動；台北市議會議長戴錫欽說，市政該花的預算要花，議會也會嚴格監督，不能浪費，國民黨議員李明賢認為，柯市府輕忽動保議題導致政策偏頗，延遲動工造成預算浪費。

柯不願多出2.2億 一度要求重新選址

動物之家改建過程一波三折，柯文哲任內規劃在臨時建物現址改建，但因清除地底下垃圾的費用增加二．二億元，總經費超過原規劃的五．八億元達八億元被擱置，要求重新選址，但歷經一年多評估約六處後，仍以現址最理想，柯在卸任前拍板決定原地新建，但縮減地下樓層，減少垃圾處理量，最後僅開挖地下一層，配置機電設施。

請繼續往下閱讀...

蔣編14.58億 怕再不蓋經費恐再追高

蔣萬安上任後編列經費十四．五八億元執行，他昨天致詞強調，若再繼續往後延，缺工缺料、營建物價、廢棄物清除成本等各種費用會再增加，新建工程會更難推動，因此全面了解後即刻決定推動；原收容的動物已提前安置到鄰近的中繼房舍，今年三月拆除動物之家，預計二○二八年落成營運，提供市民全新、服務寵物更周延及收容動物的場域。

戴錫欽指出，「今天不開始，明天會後悔」，動保議題如今是顯學，也是很多議員都會關心質詢的問題，在市政推動上，該花的預算就要花，議會也會嚴格的監督，不讓市府浪費。他進一步建議，把潭美街到動物之家這段路，設計成具動保意象，不是要到動物之家才感受到。

藍批柯政策反覆 不重視動保議題

李明賢表示，朝野議員都支持動物之家改建，是柯文哲政策反覆，把其他議題看得比動保議題重要，對動保議題沒有太多關注，才會在政策拿捏上有疏失，導致拖延這麼多年。

議員何孟樺指出，過去就一直有居民抱怨噪音、臭味，現在終於要改建成正式的動物之家，除了工程上要把園區弄得很舒服，也希望未來多跟社區結合，讓附近的學校能來此體驗生命教育，讓動物之家除了認養、照顧動物之外，也能與社區融合。

完工後模擬圖。（大地處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法