為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

屏東寵物友善空間 歡慶破百家

許多寵物友善空間的店家也飼養毛小孩，帶著自家寵物齊聚慶祝活動，十分療癒。（記者羅欣貞攝）

許多寵物友善空間的店家也飼養毛小孩，帶著自家寵物齊聚慶祝活動，十分療癒。（記者羅欣貞攝）

2024/07/30 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府去年起推動「寵物友善空間標章」，至今已超過百家業者加入，縣府昨天在屏縣動物之家舉辦歡慶破百活動；縣長周春米表示，將加速動物之家二期綠美化工程，盡快達成上千家寵物友善空間目標，讓屏東成為毛小孩的專屬樂園。

屏縣府去年舉行首場寵物友善空間說明會時，只有二十間店家響應，為鼓勵更多商家加入寵物友善空間行列，縣府推出「奴才包」與「帽子領巾組」等宣導品，短短一年內迅速達成一○一家寵物友善空間。

周春米說，動物之家除有動物醫院、寵物美容、訓練與矯正等多功能設備外，二期工程也將針對景觀進行綠美化，讓公共建設更友善與完善，未來也將舉辦相關寵物活動，讓動物之家成為毛小孩的假日樂園。

第一百家寵物友善空間店家簡群哲表示，他經營餐飲店，也是毛小孩飼主，以前常找不到可以帶著毛小孩去用餐的地方，透過縣府推動的寵物友善空間在官網上整合毛孩子的食衣住行，可讓飼主帶著毛小孩一起出門旅行，共創美好回憶。

縣府農業處表示，將持續宣導飼主責任和「終養不棄養」等觀念，也歡迎民眾申請「屏東縣寵物友善空間標章」，縣府將依據各商家及機關所能提供的不同寵物友善服務進行審查，合格者將獲得標章貼紙及立牌。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播