屏東寵物友善空間 歡慶破百家

許多寵物友善空間的店家也飼養毛小孩，帶著自家寵物齊聚慶祝活動，十分療癒。（記者羅欣貞攝）

2024/07/30 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府去年起推動「寵物友善空間標章」，至今已超過百家業者加入，縣府昨天在屏縣動物之家舉辦歡慶破百活動；縣長周春米表示，將加速動物之家二期綠美化工程，盡快達成上千家寵物友善空間目標，讓屏東成為毛小孩的專屬樂園。

屏縣府去年舉行首場寵物友善空間說明會時，只有二十間店家響應，為鼓勵更多商家加入寵物友善空間行列，縣府推出「奴才包」與「帽子領巾組」等宣導品，短短一年內迅速達成一○一家寵物友善空間。

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周春米說，動物之家除有動物醫院、寵物美容、訓練與矯正等多功能設備外，二期工程也將針對景觀進行綠美化，讓公共建設更友善與完善，未來也將舉辦相關寵物活動，讓動物之家成為毛小孩的假日樂園。

第一百家寵物友善空間店家簡群哲表示，他經營餐飲店，也是毛小孩飼主，以前常找不到可以帶著毛小孩去用餐的地方，透過縣府推動的寵物友善空間在官網上整合毛孩子的食衣住行，可讓飼主帶著毛小孩一起出門旅行，共創美好回憶。

縣府農業處表示，將持續宣導飼主責任和「終養不棄養」等觀念，也歡迎民眾申請「屏東縣寵物友善空間標章」，縣府將依據各商家及機關所能提供的不同寵物友善服務進行審查，合格者將獲得標章貼紙及立牌。

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