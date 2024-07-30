中橫東段搶通 白天4時段開放

2024/07/30 05:30

〔記者游太郎／花蓮報導〕中橫公路天祥至太魯閣口路段，凱米颱風侵襲花蓮期間，沿線多處邊坡坍方嚴重，經公路局東區養護工程分局太魯閣工務段搶修後，前天已恢復開放，但白天僅開放四個時段，夜間仍將封路管制。

夜間實施封路管制

東工分局指出，中橫公路天祥至太魯閣口路段受○四○三強震影響，多處邊坡坍方受損嚴重，地質脆弱且不穩定，在凱米強風豪雨侵襲後，坍方與土石滑落情況加劇，造成交通中斷。

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搶災團隊全力搶災後，昨天完成沿線坍方地點清坍搶修作業，但因搶通初期九曲洞東口至靳珩錐麓路段上邊坡，仍有汙濁的水瀑夾雜石塊傾洩而下，太魯閣工務段為確保通行安全，前天搶修團隊實施巡查，評估初步可通行安全，昨天早上七點半解除預警性封路管制，並恢復震後災修施工交維管制措施，昨天早上也特別再進行道路巡察後再放行。

太魯閣工務段表示，雖然搶通恢復通行，但白天採行四個時段（上午七點至八點、上午十點、中午十二點至下午一點及下午四點半至五點半）管制放行，下午五點半以後「只出不進」，傍晚六點半至翌日上午七點實施「夜間封路管制」。

太魯閣工務段呼籲用路人，中橫山區道路邊坡相當不穩定，容易發生坍方、落石等意外，如非必要請避免進入，並隨時注意天氣資訊與利用公路局智慧化省道即時資訊服務網（http://168.thb.gov.tw），或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息。

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