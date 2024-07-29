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疑崎漏橋工程釀災 興達魚塭漁民求償

養殖漁民指控崎漏橋新建工程的基樁阻擋溝渠三分之二水流，是造成溢堤主因，要求相關單位賠償損失。（記者蘇福男攝）

養殖漁民指控崎漏橋新建工程的基樁阻擋溝渠三分之二水流，是造成溢堤主因，要求相關單位賠償損失。（記者蘇福男攝）

2024/07/29 05:30

〔記者蘇福男／路竹報導〕興達養殖生產區約四○公頃魚塭，在凱米颱風襲台期間淹成一片汪洋，養殖魚蝦隨溝渠流失，初估魚損數千萬元，漁民指控肇因為崎漏橋改建工程基樁阻擋水流，要向發包單位高市府求償。

興達養殖生產區主要養殖鱸魚、虱目魚和白蝦，上週四（廿五日）下午凱米颱風帶來狂風暴雨，魚塭附近正在新建的崎漏橋溝渠溢堤，導致魚塭淹成一片汪洋，損失慘重。

農業部次長黃昭欽昨前往魚塭勘災，養殖漁民黃掌文、黃男福等人指控崎漏橋新建工程的基樁阻擋溝渠三分之二水流，是造成溢堤主因，要求相關單位賠償損失。

黃昭欽表示，漁業損失有延遲性，漁業署昨與各縣市政府和水試所開會探討災損認定作業，關於硬體建設水路阻塞造成的損害，不論是天災或人為，都有相關處理辦法，中央會予以協助。

漁業署漁業建設組表示，水和道路的公共工程屬地方政府權責，中央會予以支持。如因施工不當要回歸工程契約的工程保險，屆時由工程主辦機關做檢討，產業受損部分則由災害救助解決。

漁業署養殖組長陳文深說，養殖魚塭損害損失部分已由市府和公所彙整給漁業署處理，如達現金救助標準會馬上公告。他說，天然災害救助是以公頃計算補助金額，都有明確規定，將根據漁民申報的放養量和面積計算。另有低利貸款半年免息等補助。

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