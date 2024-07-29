社宅住戶反菸害 累犯3次須搬家

桃市府住宅發展處日前舉辦5場社宅住戶座談會，歸納住戶最關心的議題，主要可分為租金、租期、鄰居抽菸3大類。（桃市府住宅處提供）

2024/07/29 05:30

桃園調高違規記點 1次10點、2次40點 累計60點要搬離

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市社會住宅滿租中，為維持生活品質，訂有住戶管理規約，違反規約者會被記點，桃市府住宅發展處日前舉辦五場社宅住戶座談會，發現菸害是住民最為關切的問題，決議提高抽菸違規記點點數，從原本一次五點提高為第一次十點、第二次累犯直接累計到四十點，只要各種違規累積達六十點者就得強制搬離，等於光是抽菸累犯三次就要離開。

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現有12個社宅為禁菸社區

住宅處表示，歸納社宅住戶最關心的議題，主要可分為租金、租期、鄰居抽菸三大類，其中，菸害是住戶最抗議的環境污染問題，包括在室內、公共區域抽菸，現有十二個社宅都是禁菸社區，也訂有違規記點機制，以勸導為主、記點為輔，但因抽菸違規行為已引起眾怒、抗議，走道、梯間總是瀰漫菸味，住宅服務中心近日就會公告將違規抽菸的記點點數提高。

住宅處表示，舉凡欠租、噪音、抽菸等違規都會被記點，累計滿六十點即可終止契約、要求搬離，原本抽菸違規記點為一次五點，住宅服務中心近日會將抽菸違規記點提高，第一次十點，第二次累犯者直接累計為四十點，等於光是抽菸累犯三次就達標，在新制之前，八德社宅曾有一戶因生活公約滿點，包括在公共區域抽菸等，被提告中止租約而搬離。

社宅3年一約 租金每3年調整

另，關於租金、租期問題，住宅處長邱英哲表示，部分住戶認為每年調漲租金似不合理，但其實是住戶們誤解，社宅三年一約、租金每三年調整一次，且為減少只租一年或兩年的住戶負擔，將三年一次的調幅乘以三分之一，並分三年調整，並非每年調漲；至於住戶希望租期可延長，目前社宅四千多戶是滿租狀態，後面還有近八千人在排隊，若將租期拉長，後面排隊者就更難入住，住戶若是遇到困難，在租期屆滿前可提早告知，將協助轉介包租代管或其他社會福利、救濟等機制協助。

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