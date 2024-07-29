《回收箱空空、指引不清》台中推二手袋循環站 挨批噱頭

台中市推動二手袋循環站，不少回收箱內空空如也。（記者蘇金鳳攝）

2024/07/29 05:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市府自二○一九年推動二手袋循環回收站，迄今累計設置二六四處，民進黨議員陳俞融痛批，仍有很多民眾不知道有此措施，且她發現，不但回收箱的二手袋是店家自行放置，有些還空空如也，有些點更是指引不清，僅張貼未設置回收箱，淪為噱頭。

建置264個站點 很多民眾不知道

環保局長陳宏益表示，目前已有很多店家加入二手袋循環回收站，會請店家加強標示，也會加強宣傳，讓更多民眾知道，若忘了帶環保袋，可向店家索取使用二手袋，將再與參與業者研議更方便民眾的借還方式。

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陳俞融指出，二手袋回收站就是提供民眾捐出不織布袋、紙袋及乾淨塑膠袋等二手袋循環使用，讓消費者有需求時可以索取，但市府二○一九年推動至今，出現許多亂象。

許多回收箱內的二手袋實際上是由店家自行放置，而非來自民眾捐贈；有些店家的回收站位置隱蔽，缺乏適當的宣傳和指引；還有連鎖店家僅張貼告示而未實際放置回收箱；更有部分公有市場僅在特定時段放置回收箱，甚至，許多二手袋回收站點的回收箱內部空無一物，整個計畫成了一個沒有實質效果的「環保噱頭」，要求市府檢討。

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