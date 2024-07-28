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便當吃到擦手紙 「梁社漢」辯顏色近菜色

2024/07/28 05:30

〔記者林承鴻／台北報導〕有民眾在社群平台Threads發文爆料，於連鎖便當店梁社漢排骨購買雞腿便當，吃到一半驚覺有異，配菜咬不太動，沒想到竟是一坨擦手紙。台北市衛生局昨派人前往稽查，業者說是因擦手紙顏色與菜色相近導致員工沒有發現，會加強員工訓練並將擦手紙移至別處，被民眾批評太扯。

北市衛生局稽查 限期改善

有網友在社群平台發文指在梁社漢吃到擦手紙，引起網友討論，並表示自己常去吃，以後考慮不再去消費。台北市衛生局食品藥物管理科長林冠蓁昨表示，衛生局派員前往稽查，發現配菜區上方就放著擦手紙；業者向稽查人員表示，便當內出現擦手紙係因員工拿擦手紙時不慎掉入，而擦手紙顏色與菜色相近導致員工沒發現。

有民眾批評業者回應太離譜，怎可能沒發現，更有不少民眾反映最近購買梁社漢的炸雞腿裡頭沒熟，提醒其他民眾少吃。業者則說後續會加強員工訓練並將擦手紙移至別處，並會妥善與該顧客處理爭議。

林冠蓁說，現場查有未能提供病媒防治紀錄衛生缺失事項，已責令七月卅日前改善，屆期複查如仍不符規定，將依違反《食品安全衛生管理法》第八條及第四十四條處六萬到二億元罰鍰。

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