麻竹筍採收期 古坑急搶通道路

台電工程人員冒險走過土石滑落路段到古坑草嶺搶修。（古坑鄉長林慧如提供）

2024/07/28 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕凱米颱風挾帶超大豪雨，造成雲林古坑山區多處道路交通中斷，目前主要道路已搶修通車，產業道路部分，鄉長林慧如希望下週一前搶通；沿海的水林鄉萬興聚落昨天積水還有七、八十公分深，縣長張麗善指出，將通盤檢討，向中央爭取區域排水治理工程百分百整建完成。

古坑鄉因山區道路仍有落石風險，昨天停班停課，雲林縣交通工務局長汪令堯指出，從廿四日至昨天，共接獲颱風災情七百八十多件，主要是路樹傾倒、土石崩落最多，其中草嶺往石壁停車場附近土石大面積滑動，造成草嶺對外交通中斷，前天已搶通，昨天持續往上搶修。

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林慧如說，目前草嶺、樟湖等山區主要道路都已恢復或單向通車，不過山區多數產業道路還未通，正值麻竹筍等農產品採收期，希望能在三天內搶通，將農產品運下山。

這次颱風大雨更造成全縣十多個鄉鎮淹水嚴重，多數村落積水已退去，但水林鄉萬興聚落昨天還泡在水裡，縣府及公所加派抽水機協助。

張麗善指出，雲林水系治理因經費有限必須逐年編列，造成每個水系都有一些缺口，希望中央能協助儘速將這些缺口改善，讓治理工程達到百分百，解決淹水問題。

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