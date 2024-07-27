雲縣3千餘戶仍不來電 搶修中

古坑149甲線公路因土石鬆動滑落而一度中斷，工務局已搶通第一停車場周邊道路。（古坑鄉公所提供）

2024/07/27 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕凱米颱風發威，夾帶狂風暴雨重創雲林，其中，古坑草嶺山區大量土石崩落，造成第一停車場附近土石滑落，通行草嶺、石壁的道路無法順利通車。縣府交工處出動機具、人員前往搶通完成，另沿海地區如台西海埔新生地養殖區也有兩處堤防崩落，也已完成搶修。雲林縣廿七日除古坑鄉停班停課外，其餘鄉鎮市正常上班上課。

草嶺山區大量土石崩落 搶通

雲林縣受凱米颱風影響各地陸續傳出災情，包含路樹倒塌，積水及淹水等，颱風期間造成縣內超過八萬三千多戶停電。台電表示，昨天早上仍有一．五萬戶未復電，經緊急搶修，到昨天傍晚只剩下三千多戶停電，主要集中崙背、麥寮等地，正全力搶修中，希望能盡快全面復電。

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古坑山區因豪雨不停，昨天為止仍有十三處為土石流紅色警戒，其中一四九甲線第一停車場附近道路土石鬆動滑落，大量泥濘、石塊一度阻擋通行。交工局長汪令堯表示，昨天下午出動機組人員搶通完成，還有鄉道雲二二○之一支線等，目前尚有土石，正積極清除中。

台西鄉新興海埔新生地養殖區，傳出有兩處海堤石塊掉落造成大缺口，民眾很擔憂一旦漲潮將造成海水倒灌。水利處長許宏博表示，昨天已派員進場拋卵石及太空包，約傍晚五點卅分已完成搶修。

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