農損2.5億 雲縣立委盼快速認定

2024/07/27 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕凱米颱風遠離，中央氣象署雖解除警報，但雲林縣風雨未歇、淹水未退。縣府統計，有超過六萬公頃農田泡水，農損超過二．五億元。昨行政院長卓榮泰到元長、斗南視察農損及溪水暴漲時表示，農損補助申請會要求農業部從速認定、簡化流程；治水部分明年度預算將再做調配，會針對現行防洪標準全面檢討。

申請時間若延長 恐造成延遲性農損

雲林縣長張麗善、立委劉建國、張嘉郡、丁學忠等人，昨天陪同卓榮泰到元長鄉視察青蔥、落花生等農損。張麗善表示，縣內農損超過二．五億，盼能免現勘全品項補助；劉建國說，農損會持續，但補助申請時間如果延長，恐造成延遲性農損，建議免現勘，快速認定。

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隨後一行人到斗南大湖口溪橋視察溪水暴漲，不分黨派都向卓榮泰建議，包括區域排水、治水等都能獲得經費補助改善，希望重新討論現行防洪標準，甚至疏濬期間也盼提早。

卓榮泰表示，農損面積不斷增加，已啟動救助機制，包括災害補助、保險、天然災害貸款半年免息，甚至農業單位一定從速認定農損，並簡化流程，要求農業部趕快協助，讓補助到位。

明年治水預算 卓揆要地方提需求

至於治水部分，卓榮泰說，過往投入的治水一定有成效，不過仍有需加強部分，今年還有相關預算可應急，會馬上調配，至於明年預算編列，希望地方提出需求，會重新以區域系統性規劃補強不足。

卓揆強調，第一救急，第二把預算挪出來，第三全面性檢討，請地方集思廣益，把最需要部分找出來，「你們找問題，我們找預算」，工程單位來找方法，三方通力合作。

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