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時隔3年 萬丹麟洛大排再潰堤

麟洛大排的基座被大水掏空。（許展維提供）

麟洛大排的基座被大水掏空。（許展維提供）

2024/07/27 05:30

〔記者葉永騫／屏東報導〕萬丹鄉麟洛大排三年前因為盧碧颱風來襲造成潰堤，當時造成興化廍大淹水，這次因凱米颱風帶來豪大雨，麟洛大排再度潰堤，位置在新舊連接處，所幸這次淹水情形沒有三年前嚴重，昨天縣府會同縣議員許展維、洪宗麒等人前往現場會勘，將儘快修復。

新舊堤防連接處被掏空

萬丹鄉麟洛大排是東港溪的上游，流經萬丹鄉興化廍後匯流入東港溪，三年前盧碧颱風來襲，曾造成堤防被掏空後潰堤，大水淹進興化廍造成災情，當時縣府將破口重新修復，沒想到這次凱米颱風來襲，又在同一處地點破堤，昨天縣府水利處會同縣議員許展維、洪宗麒及地方代表等人到場勘查，釐清是否是三年前的堤防段，確認是修復堤防與舊堤防的連接處被掏空導致破堤。

許展維表示，這次破堤的地方為新舊堤防連接的位置，舊堤防的基座被大水掏空所導致，顯現三年前修復的堤防並沒有偷工減料的情形，而舊堤防因為是十幾年前修建，比較不穩固，建議在修復時要在新舊堤防連接處加強基礎，以免被大水沖破。

當地的村民表示，三年前堤防被沖破時造成村內大淹水，這次破堤水量沒有那麼多，因此損害較少，但讓村民都很擔心，而農作物也因為休耕，損失並不是很大。

縣府水利處說明，這次的風災損壞將會報災害損失，短期內將以太空包阻擋，在完成設計發包等作業後再加快腳步進行修復。

麟洛大排潰堤破口在新舊堤防連接處。（記者葉永騫攝）

麟洛大排潰堤破口在新舊堤防連接處。（記者葉永騫攝）

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