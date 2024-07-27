全國農損3.6億 屏東2.4億最多

颱風造成農業設施損失嚴重，圍網全被吹壞。（記者葉永騫攝）

2024/07/27 05:30

鳳梨、檸檬水傷 香蕉即將採收全數倒伏 縣長將向中央爭取補助

〔記者葉永騫、蔡宗憲／屏東報導〕凱米颱風過境造成屏東縣農作物受損嚴重，鳳梨、香蕉、檸檬等及農業設施都遭破壞，讓農民欲哭無淚，不少民眾家中也因為淹水損失慘重，屏東縣長周春米昨天到各地視察農業災損情況，初估屏東縣農損最嚴重，超過二．四億元，她將向總統賴清德爭取農業補助，而家戶淹水超過五十公分以上，也請民眾拍照留下證據，以利申請補助。

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家戶淹水超過50公分 補助2萬

凱米颱風過境的強風豪雨造成屏東縣農業災損嚴重，縣長周春米昨天到高樹、里港、九如等鄉巡視鳳梨、檸檬、苦瓜、農業設施，農民表示，這次的豪雨造成鳳梨、檸檬等農作物水傷，香蕉及農業設施也被強風吹倒吹壞，損失慘重，未來對農業生產都有影響嚴重，里港一名香蕉農更因為即將採收香蕉全數倒伏，心血全沒了而哽咽哭泣。

周春米表示，目前農業部估計全國農損超過三．六億元以上，屏東縣初估就有二．四億元，這個損失會再擴大，面對極端氣候影響，她將向賴清德總統建議農業的災損補助要放寬，才能給農民更多幫助，不該限制補助只有一次的規定，對於這次豪雨不少民眾家戶淹水，賴總統已宣布只要超過五十公分以上，就可申請政府的二萬元的補助，呼籲民眾一定要拍照留下紀錄，即使水退了，也有水痕可以拍照證明，而農民對於農業損失部分也要拍照後再清理農田，以利農損相關補助申請。

防擱淺貨輪漏油 環局備應變物資

而三艘貨輪擱淺屏東海岸狀況，周春米視察後確認三艘貨輪雖暫無油污傳出，屏縣府表示，擱淺在屏東縣外海共計三艘貨輪，由北到南分別為東港外海的蒙古籍巴西亞（BASIA）、喀麥隆籍吉娜（GINAN），以及枋山外海印尼籍伊莉安娜（IRIANA），航港局已要求貨輪關閉油櫃，避免燃油洩漏，環保局也整備緊急應變物資，包括攔油索、吸油棉、汲油設備等，萬一發生油品洩漏時，即可立即啟動緊急應變，不要造成環境污染。

香蕉因為強風豪雨倒伏嚴重。（記者葉永騫攝）

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