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水淹2層樓 田寮月世界成水世界

田寮小滾水部落水淹2層樓。（朱裕寬提供）

田寮小滾水部落水淹2層樓。（朱裕寬提供）

2024/07/26 05:30

〔記者蘇福男、陳文嬋／高雄報導〕凱米颱風風強雨急，昨天造成高雄多地嚴重災情，知名景點田寮月世界變「水世界」，附近部落新路仔、小滾水水深達二層樓；岡山五甲尾再度水深及膝，另旗山驚傳民宅遭土石流掩埋，一對老夫婦來不及逃生，造成一死一傷。

凱米颱風從前晚到昨天一整天狂風暴雨，導致二仁溪、阿公店溪、荖濃溪和楠梓仙溪等溪水暴漲，公路局昨天一大早即對典寶橋、旗山橋、新旗尾橋、撒拉阿塢橋、楠梓仙溪橋等橋樑進行預警性封橋。

月世界因雨量過大，導致排水宣洩不及，月球路嚴重淹水，公路局在上午八點半一度封路，進行搶災作業。

月世界附近的部落新路仔則因淹水超過二層樓，大同里也嚴重淹水，警消出動橡皮艇將住戶載往安全處所安置。

田寮區小滾水部落六、七戶住戶，昨清晨四、五點開始淹水，到上午七、八點已快淹到二樓，居民朱裕寬表示，從前晚雨勢都沒停過，非常可怕，部分住戶眼看情況不對勁，早就撤離去投靠親友。

強風豪雨也造成澄清湖風景區樹木倒榻、枝條散落等，水公司依據氣象署預報未來仍有致災性豪雨發生可能性，為防範遊客入園發生危險，將休園至七月卅日才會重新開放入園；環保局緊急停收垃圾，今天上午加強垃圾收運，但不收資源回收物，傍晚恢復正常收運。

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