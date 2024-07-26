尖石西丘斯山集水區 累積雨量670毫米

凱米颱風在新竹地區造成7萬多戶停電，大多在山區，經搶修已全面復電。（台電新竹區營業處提供）

2024/07/26 05:30

〔記者洪美秀、廖雪茹／新竹報導〕凱米颱風登陸後快速出海，新竹縣、市今（廿六）日都正常上班、上課，不過新竹縣受颱風影響，兩原鄉今天仍停課，還有三個村停班、停課；由於市區風雨不大，街上許多店家開門做生意，主要百貨及大賣場都擠滿人潮。

竹縣、市災情通報120件 大多搶通

新竹縣、市府表示，新竹縣、市依據中央氣象署預估雨量及風力均未達停班停課標準，今天正常上班、正常上課。尖石鄉因降雨致河川水位暴漲，道路多處有落石，恐有發生危險、影響通行及上班上課安全之虞，今天全鄉停課，其中後山秀巒村和玉峰村兩村停班、停課。五峰鄉因考量道路通行情況及電力供應，今天也全鄉停課，其中桃山村停班、停課。

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根據中央氣象署官網顯示，尖石鄉秀巒村西丘斯山（石門水庫上游集水區）測站，兩天累積雨量六百七十毫米。

新竹縣、市災害應變中心在這次颱風期間總共接獲一百二十件通報，包括路樹、電線電桿、圍籬、招牌等掉落或倒塌，以及道路落石和土石崩落等，大多已解除列管。

河水漲、路有落石 山區撤離767人

新竹縣山區預防性撤離七百六十七人，部分地區因河川水位暴漲，道路有落石，部分居民下山依親仍未返家，收容所也仍有部分居民。

台電新竹區處表示，新竹地區自廿四日迄昨天曾經停電戶數七萬一千二百五十四戶，其中竹市有一萬四千多戶受影響，竹縣停電五萬多戶，集中在橫山、尖石、竹東及五峰等地區，經派員全力搶修，已全部復電。

新竹地區昨天白天僅有短暫間歇雨，入夜後才開始下起大雨，讓新竹人直呼賺到颱風假，許多餐廳、店家恢復營業，新竹各大百貨及大賣場人潮重現，民眾趁放假全家出動採買生活必需品。

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