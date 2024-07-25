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古坑落石、崙背樹倒 車損沒傷亡

雲林縣道149甲線樟湖段發生落石砸中轎車意外，幸好只有車損沒有人員受傷。（工務局長汪令堯提供）

雲林縣道149甲線樟湖段發生落石砸中轎車意外，幸好只有車損沒有人員受傷。（工務局長汪令堯提供）

2024/07/25 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕凱米颱風襲台，雲林縣昨天下午後風雨逐漸增強，古坑山區有落石砸中轎車意外，崙背則有路樹倒塌壓到行經轎車，幸都是車損，沒有人員傷亡，另全縣預防性撤離約百人，其中有廿多人安置在中華科技大學翠華會館。

昨天上午雲林地區風雨不大，部分地區出現強陣風，崙背縣道一五四線豐榮路段一早就即有路樹傾倒，正好壓到一輛行經轎車，另下午四時許縣道一四九甲線古坑樟湖段有落石砸中轎車事故，幸好僅車輛受損，無人員傷亡。

昨天有縣道一五四線崙背路段封路，台西鄉海新橋、北港鎮後溝橋、元長鄉浮水橋已預警性封閉橋梁；另斗南善功橋及仁忠橋、麥寮N37、水林N14、林內鄉林茂橋、古坑鄉東圳橋及荷北橋，已與公所緊密聯繫與監測，視風災情形辦理封橋事宜，請用路人注意。

氣象署預測雲林總雨量平地有六百至九百、山區有九百至一千毫米，農業部昨天中午針對古坑山區十三條土石流潛勢溪流發布黃色警戒，縣府及公所預防性撤離古坑山區四村共九十多人，其中有六十多人依親、廿多人安置在翠華會館，另水林也撤離八人。

斗六文旦剩一個月即進入採收期，目前果實大並有一定重量，若風大雨大搖晃劇烈樹枝會斷裂，枝斷落果就無法收成，文旦農為保護文旦昨天仍冒雨在果園中做防颱工作，希望能把損失降至最低。

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