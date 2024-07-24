迎戰凱米 嘉義滯洪池降至最低水位

嘉義縣布袋鎮鹽館溝抽水站的抽水機組已建置完成，隨時可提前啟動。 （記者蔡宗勳攝）

2024/07/24 05:30

鹽館溝抽水站已可運作 搭配內田抽水站 可大幅改善布袋沿海地區淹水

〔記者蔡宗勳、王善嬿、丁偉杰／嘉義報導〕中度颱風「凱米」來勢洶洶，適逢年度「天文大潮」，嘉義沿海加強防颱繃緊神經，各滯洪池降至最低水位，並確保抽水站機電設備正常運作，布袋鎮岑海里海風長堤等易淹水地區完成擋水板設置，昨天縣長翁章梁視察新建完工的布袋鹽館溝抽水站，承包廠商表示如果有需要，這次颱風抽水站就可以派上用場。

請繼續往下閱讀...

另嘉義縣府宣布，今天停班停課，但嘉義市今日正常上班上課。

設3機組 每秒抽水4.5立方公尺

縣府水利處指出，布袋鹽館溝抽水站改善工程去年四月開工，施作經費一億二七九七萬元，新設置三組抽水機，抽水量為每秒四．五立方公尺，整個工程預計今年九月中旬完工，搭配北側內田抽水站聯合運作，可大幅改善布袋沿海地區淹水問題。

翁章梁昨由縣府水利處長林谷樺等人，視察布袋鹽館溝抽水站，翁指示因應凱米颱風來襲，已建置完成的鹽館溝抽水站抽水機組人員待命，必要時應提早運作，呼籲鄉親做好防颱準備，將損失降到最低。

今起封閉嘉141線穿越大湖底溪段

翁章梁說，前瞻計畫強化嘉縣防颱防強降雨能力，在低窪地區安置移動式抽水機，抽水站、水門、滯洪池也完成整備，全縣設置二四五組路面淹水感測器，可即時了解各地積淹水情形。

縣府建設處指出，中崙村四號橋上游崩塌地坡面仍有大量不穩定土砂，恐因颱風豪雨造成土石流，為保護民宅及維持台三線交通順暢，今天起將預警性封閉嘉一四一線穿越大湖底溪支流之區段道路，並用太空包土石袋堆疊導護牆，避免災害擴大。

嘉市協同中央強化防災整合

市長黃敏惠昨與工務處長蘇文崎等人，協同第五河川分署、公路局雲嘉南養護工程分局等單位，視察中排番仔溝橋、吳鳳南路一六六巷、台十八線軍輝橋等地，強化地方與中央合作防汛橫向聯繫與防災整合；市府也完成汛期例行的整備工作，轄內兩座抽水站及廿四台移動式抽水機都完成布設。

阿里山國家森林遊樂區今天下午一點起休園，所轄步道暫停開放；阿里山林鐵全線今、明兩天預警性停駛；東石海之夏廿七、廿八日兩天活動取消；嘉藝點水道頭文創園區「在水一方」朴子文學地景展廿六日開幕活動取消。（相關新聞刊A1、A5）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法