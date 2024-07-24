新北景點、遊客中心 今暫停開放

碧潭巨型鯨魚預防性撤離。（觀旅局提供）

2024/07/24 05:30

〔記者董冠怡、賴筱桐、陳奕劭、盧賢秀／新北報導〕因應凱米颱風來襲，新北市碧潭水上腳踏車、烏來雲仙樂園、野柳海洋世界、深澳鐵道自行車與新北市旅客服務中心、風景區遊客中心今天全數暫停開放；泳渡卯澳灣活動延期，改至八月三日、四日舉行，無法參加者可在活動官網登記退費。

碧潭巨鯨撤離 野柳地質公園休園

觀光旅遊局表示，新北市所轄的旅客服務中心（淡水、新店、板橋、瑞芳）、各風景區遊客中心（含瑞芳、十分、碧潭、烏來）、猴硐煤礦博物園區，十分瀑布公園、三貂嶺生態友善隧道，今天都暫停服務及開放，後續視復原情形公布開園日期；碧潭風景區展出的巨型鯨魚裝置藝術已撤離，呼籲民眾在颱風來襲期間，不要到山區、河邊或至沿海地區釣魚及觀浪。

請繼續往下閱讀...

泳渡卯澳灣延至八月三、四日

因應颱風可能帶來強降雨，野柳地質公園昨天中午起休園，另員山子管理中心已採取防洪措施，加強巡檢各項分洪及機電設施，分洪隧道及排砂道自動閘門操作正常，並完成河道內土方清淤。

由新北市三貂角文化發展協會承辦的「泳渡卯澳灣」活動，原定七月廿七日、廿八日舉行，受到颱風暴風圈外圍環流影響，造成東北角海況變差，為了顧及參加人員安全，活動改至八月三日、四日舉行。

另外，原定今天上午十點在鶯歌區公所舉行的大柑園都市計畫座談會，將延期至七月卅日上午十點在同地點舉辦；原定廿五日辦理的「新北國際AI+智慧園區」土地開標，延後至七月卅日下午辦理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法