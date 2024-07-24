為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

新北景點、遊客中心 今暫停開放

碧潭巨型鯨魚預防性撤離。（觀旅局提供）

碧潭巨型鯨魚預防性撤離。（觀旅局提供）

2024/07/24 05:30

〔記者董冠怡、賴筱桐、陳奕劭、盧賢秀／新北報導〕因應凱米颱風來襲，新北市碧潭水上腳踏車、烏來雲仙樂園、野柳海洋世界、深澳鐵道自行車與新北市旅客服務中心、風景區遊客中心今天全數暫停開放；泳渡卯澳灣活動延期，改至八月三日、四日舉行，無法參加者可在活動官網登記退費。

碧潭巨鯨撤離 野柳地質公園休園

觀光旅遊局表示，新北市所轄的旅客服務中心（淡水、新店、板橋、瑞芳）、各風景區遊客中心（含瑞芳、十分、碧潭、烏來）、猴硐煤礦博物園區，十分瀑布公園、三貂嶺生態友善隧道，今天都暫停服務及開放，後續視復原情形公布開園日期；碧潭風景區展出的巨型鯨魚裝置藝術已撤離，呼籲民眾在颱風來襲期間，不要到山區、河邊或至沿海地區釣魚及觀浪。

泳渡卯澳灣延至八月三、四日

因應颱風可能帶來強降雨，野柳地質公園昨天中午起休園，另員山子管理中心已採取防洪措施，加強巡檢各項分洪及機電設施，分洪隧道及排砂道自動閘門操作正常，並完成河道內土方清淤。

由新北市三貂角文化發展協會承辦的「泳渡卯澳灣」活動，原定七月廿七日、廿八日舉行，受到颱風暴風圈外圍環流影響，造成東北角海況變差，為了顧及參加人員安全，活動改至八月三日、四日舉行。

另外，原定今天上午十點在鶯歌區公所舉行的大柑園都市計畫座談會，將延期至七月卅日上午十點在同地點舉辦；原定廿五日辦理的「新北國際AI+智慧園區」土地開標，延後至七月卅日下午辦理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播