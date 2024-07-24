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日籍作家大洞敦史 行銷台南美好

台南在住日籍作家大洞敦史（前排左一）前往北海道札幌及東京分享台南的獨特魅力。（南市觀旅局提供）

台南在住日籍作家大洞敦史（前排左一）前往北海道札幌及東京分享台南的獨特魅力。（南市觀旅局提供）

2024/07/24 05:30

〔記者王姝琇／台南報導〕南市觀旅局與台南在住日籍作家大洞敦史合作，前往日本北海道札幌及東京行銷台南觀光，大洞敦史居住台南逾十年，以日本人的角度分享台南的獨特魅力，邀請日本民眾來訪台南，親自發掘並體驗豐富的人文、美食、山海城多元風貌。

到北海道札幌、東京推觀光 獲熱情回饋

大洞敦史表示，台南是適於生活、也適於觀光的城市，很開心有機會在日本把我的第二故鄉台南的美好，面對面介紹給日本朋友們，聽眾中有到訪過台南的，也有首次認識這座城市的人，活動尾聲參與者給予各種「想到台南旅遊」的熱情回饋，除了感動，也期待在台南與大家再相見。

大洞敦史居住台南逾十年，此次準備台南觀光日語摺頁及「臺南四百」御守、旅遊導覽書等給當地觀光協會，加上台南十八卯茶屋的茶葉，以及台南物產芒果乾、鳳梨乾、特色古蹟餅乾、東山咖啡等，以物產觀光互相帶動行銷。

市長黃偉哲表示，感謝大洞敦史協助將台南觀光情報帶到日本，期盼吸引更多日本觀光客到台南；為此即日起至十一月卅日推出吸引國際觀光客旅行業獎勵計畫，境外團客來訪台南每人最高可補助新台幣八百元，期透過獎勵增加海外旅客前來台南。

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