歸仁釋迦節七夕登場 「吉時」送好禮

歸仁釋迦品種以「大目仔」為主，巨無霸的果粒，份量十足，賣相很好。（記者吳俊鋒攝）

2024/07/24 05:30

〔記者吳俊鋒／歸仁報導〕歸仁區釋迦種植面積雖僅六十二公頃，卻是台灣西部最大，釋迦節產業文化活動將於農曆七夕登場，配合情人節，當天下午「吉時」還有驚喜好禮相送，讓參加者共享甜蜜浪漫。

當天13點14分上傳甜蜜合照可兌換

今年的釋迦節於八月十日在仁壽宮廟埕舉行，當天適逢七夕，公所加碼應景活動，邀請情人們於象徵「一生一世」的十三點十四分時，出示指定甜蜜合照，並上傳社群平台，即可兌換專屬好禮。

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公所昨天辦理宣傳活動，市長黃偉哲為產業代言，化身甜點大師，現場製作釋迦口味的創意雞蛋糕，廣邀各界屆時前來品嚐鮮甜好滋味，現場展示綠竹筍、紅龍果、芭樂、苦瓜、秈米等，當地的優質農特產一起行銷，場面熱鬧。

歸仁區農會總幹事翁淑雲表示，當地釋迦栽培集中於崙頂、看西等里，以「大目仔」品種為主，產業規模小而美，去年收成約七百公噸，市場深受歡迎。崙頂里長徐進德強調，由於品種的關係，大果賣相好、甜度高，較為搶手，目前單顆達十八兩的一級品，產地價每台斤來到百元之譜，後續行情看漲。

歸仁區長朱雅宏說，結合「臺南四○○」，活動取諧音以「好釋來了」為主題，內容有展售市集、集章抽好禮，並規劃表演節目、闖關遊戲與手作吊飾，加上鐵馬小旅行等，相當豐富，歡迎大家前來享受充滿美味又趣味的產業之旅。

活動當天安排農特產與美食等六十個攤位，讓民眾盡情採購，並透過摸彩，刺激買氣。

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