高雄青年失業率6.8％ 創30年新低

高市勞工局公布上半年失業率六都最低，其中15至24歲青年失業率創30年新低，圖為就業博覽會盛況。 （高市勞工局提供）

2024/07/24 05:30

〔記者黃良傑／高雄報導〕行政院主計總處最新統計今年上半年全國失業率為三．卅六％，高雄市失業率三．三％，較上期減少○．一％，總體失業率為六都最低；其中，十五至廿四歲的失業率僅為六．八％，也是六都最低，並創下近卅年新低。

總體失業率也是六都最低

勞工局指出，今年高雄市失業率較去年下降，除努力配合中央紓困政策，協助事業單位維持營運及勞工穩定就業外，亦持續運用僱用獎助、缺工獎勵、跨域津貼等各項就業促進工具，積極媒合市民就業。

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其中十五至廿四歲的青年失業率為六．八％，是六都最低，青年局長張以理表示，持續推動「就業五箭」，包括「大港青年實習媒合計畫」、「新媒體人才培育中心」、「大港青年職涯發展暨產業導航計畫」、「表演藝術發展及音樂培力」、「校園電競人才培育暨體驗學系計畫」。

面對AI浪潮來襲，高雄市府與AI大廠NVIDIA（輝達）、Cooler Master、技嘉科技GIGABYTE合辦免費講座，引領青年掌握時下最新AI應用技術。

勞工局長江健興表示，勞工局著重在深耕校園就業服務，今年上半年與卅一所高中職暨大專院校合作，辦理四十二場駐點服務或入班宣導，提供二九一三人次青年學子相關就業資訊及職涯探索課程。

「就業五箭」奏效 校園駐點服務

市府也安排智崴全球、漢翔航空工業、無印良品及南六企業等知名企業，今年畢業季期間規劃提升求職能力課程及職場觀摩，在中高齡者及高齡者就業方面，也協助設立銀髮人才服務據點，以滿足中高齡及高齡求職者的需求協助與重返職場。

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