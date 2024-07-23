在宅急症照護 雲林「加值方案」支援

雲縣府推出在宅照護加值方案，提供醫療設備支援等服務。（記者李文德攝）

2024/07/23 05:30

37院所加入服務 縣府推24小時支援中心 提供行動醫療設備

〔記者李文德／雲林報導〕健保署七月一日正式上路「在宅急症照護試辦計畫」，雲林縣衛生局整合台大醫院雲林分院和雲林基督教醫院，組成兩支在宅醫療照護團隊，共卅七家醫療院所加入服務。不過計畫中服務的基層診所可能面臨醫療器材不足、無法廿四小時全面照護等問題。雲林縣府率全國之先編列四百五十萬經費推出「在宅急症照護加值方案」，包括廿四小時支援中心、提供行動醫療設備等，希望能提升在宅照護醫療人員服務品質。

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醫事人員值班加給、交通補助

衛生局表示，目前雲林縣內投入在宅照護醫療院所主要集中在斗六、斗南、虎尾、北港、麥寮、元長、西螺等地，但面臨著醫療器材資源不足、晚間無法及時服務病患等問題，造成在宅醫療照護無法全面落實。

雲林縣政府推出加值方案，包含在宅實作工作坊、支援中心、提供行動醫療設備等，醫事人員夜間及假日值班還有加給及交通補助，讓在宅照護可以廿四小時且跨足偏鄉提供服務。

台灣在宅醫療學會祕書長楊玲玲表示，全台失能及住宿機構的住民廿萬人，發生急性感染症可申請在宅急症照護，雖醫療院所願意服務，但資源不足，縣府讓相關診療服務可以在宅進行；台灣在宅醫療學會副秘書長黃子華表示，日前參訪日本，期望藉由日本的成功模式及經驗，打造在宅醫療的生態圈，成為全台灣典範。

健保署長石崇良說，在宅照護已是未來醫療趨勢，雲林結合卅七家醫療院所成立南區最大規模的在宅急症照護團隊，今年會再盡力協助爭取經費；縣長張麗善表示，民眾不必到醫院住院也能接受良好照護，還可減少院內交叉感染風險及交通往來不便，減輕鄉親負擔、實現在地安養。

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