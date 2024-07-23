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新北動員2千人 民安、萬安今結合漢光演習

演習期間將運用無人機、滅火機器人等智能科技設施輔助，並派駐搜救犬支援待命。（記者賴筱桐攝）

演習期間將運用無人機、滅火機器人等智能科技設施輔助，並派駐搜救犬支援待命。（記者賴筱桐攝）

2024/07/23 05:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府今天將在台北港東一碼頭辦理「全民防衛動員暨災害防救（民安十號）演習」，是首次在國軍漢光演習實兵操演期間，結合民安及萬安演習，辦理大規模複合型災害搶救演練，總計動員超過兩千人次、各式車輛一七○輛及直升機三架次參與。

副市長朱惕之昨天出席演習記者會表示，今天下午一點卅分至二點，萬安演習警報響起後，民眾在室內應就近掩護，在戶外或市區道路行駛的車輛，須按照警察或民防執勤人員指示，在路邊停車並熄火，尋找適當地點就近避難與安置。

不配合管制及演練 最重罰15萬

根據《民防法》規定，演習期間若不配合管制及演練，將先實施勸導，屢勸不聽者可裁處三萬元以上、十五萬元以下罰鍰。

消防局副局長陳崇岳表示，今天上午在新北市府大樓辦理兵棋推演，模擬熱帶性低氣壓侵擾造成強降雨，同時受到國際情勢影響，社會氛圍動盪不安，板橋車站及台北港區遭受特工攻擊，造成民眾恐慌、物資調度困難情形。此外，演練新北市發生大規模複合型災害的應變流程，輔以全災型智慧化指揮監控中心（EDP）、新北災訊Ｅ點通及智慧防汛平台等智能科技系統，解決民生物資短缺、資安破壞、通訊中斷與關鍵基礎設施受損等課題。

台北港東一碼頭 實兵演練

今天下午一點辦理「戰時資安防護演練」，一點卅分舉行「萬安四十七號」演習，以「車停，人就近疏散」方式進行大規模疏散，二點在板橋高中演練戰時災民收容救濟站開設，三點轉往台北港東一碼頭展開實兵演練，規劃緊急命令發布期間天災救援、戰時災害搶救、民力動員與災民收容等三階段共廿四項演練科目，驗證新北市災害救援能量及全民防衛動員成效。

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