《花蓮》日本應援花蓮 送加油布條與捐款

日本全國各地串連製作加油布條及募款為花蓮加油打氣，昨前往東華大學致贈捐款。（記者王錦義攝）

2024/07/23 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕日本送暖！○四○三花蓮地震發生後，日本民間發起為台灣加油、送暖花蓮活動，日本全國各地串連製作加油布條及募款為花蓮加油打氣，一共募集到八十五條各式各樣的布條及一百六十萬日幣捐款，昨天前往東華大學、花蓮市公所等單位捐贈，並特別前往慈濟感謝對日的援助。

日本東北宮城縣仙台市民間企業社長宮本直樹、書畫家高中美術老師山口紗也加及世界遺產登錄應援會沖繩分會長李久惟三人代表來台，昨前往東華大學、吉安鄉公所、花蓮女中及花蓮市公所致贈捐款，並特別前往慈濟感謝當年對東北地震的援助。

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李久惟說，日本許多企業、團體成立台灣花蓮復興支援會，同步為花蓮募款及募集加油布條。尤其是過去曾受台灣幫忙的東北、熊本等災區民眾，還有與台灣鄰近的沖繩也紛紛應響，從北海道、日本東北、關東關西地區、九州一直到沖繩，幾乎遍及日本全國各地，一些公司行號、學校、社團參與製作應援旗及捐款。

日本東北宮城縣仙台市的宮本直樹說，十多年前在東北發生的三一一大地震造成一萬九千多人罹難，二千多人失蹤，當時台灣對日本的幫助非常多，許多日本人至今仍記得這件事，這次共募集了八十五條加油布條，比日本的能登地震還要多，大家在布條上寫上「台灣、花蓮加油」、「我愛台灣」、「台日友好、互助十年」等各式標語，充分展現了台日「你幫我、我幫你」的互助精神。

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