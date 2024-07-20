辭修高中掏空案 資金流向陳履安親友

新北市辭修高中爆出校產被掏空案。（資料照）

2024/07/20 05:30

〔記者周敏鴻／桃園報導〕新北市辭修高中爆出校產被掏空案，是桃園市調查處調查官兩、三年前與校內人士談及此事後回報情資，市調處報請新北地檢署指揮偵辦，檢調經長期調閱相關文件梳理弊端後，於本月十一日出動，搜索前監察院長陳履安住處與辭修高中等地，帶回擔任學校董事長的陳妻陳曹倩、擔任董事的陳履安兒子陳宇慷與執行董事衛晉平等人偵訊。

知情人士表示，衛晉平多年前曾任監察委員助理，後來被陳履安延攬，約十年前進入辭修高中工作，因陳履安、陳曹倩年紀漸增，衛在校內權力愈來愈大，二○二一年間曾被校內人士爆料「干預校務運作」，並告上新北市教育局。

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衛晉平 打理校務 自立小金庫

但衛晉平未受爆料影響，仍在校內「隻手遮天」，涉嫌成立人頭公司承攬學校業務，開立假收據掏空學校，例如在營養午餐費用部分，購入一萬元的商品，他會開立三萬元的收據，餘下兩萬元流向人頭公司，成為個人小金庫，估計每年不法獲利超過一百萬元、時間至少三年。

另外，員生福利社租金原來作為回饋金，是教職員的福利之一，據了解，衛晉平安插人馬在學校重要處室，讓該款項在神不知鬼不覺的情況下，同樣流入衛的人頭公司，估計金額近三百萬元。

據指出，衛晉平除「瞞下」，恐怕還「欺上」，為避免掏空學校的行為曝光，遇到陳曹倩指示他支付小額的校務支出時，他就從人頭公司拿錢處理，也曾為此而匯錢給陳宇慷。

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