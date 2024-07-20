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國3增設八德交流道聯絡道終點 改至大鶯路1020巷

桃園市交通局技正林彥鋒（左二）說明，八德交流道聯絡道終點調至大鶯路一○二○巷，降低交通負擔。（記者黃政嘉攝）

桃園市交通局技正林彥鋒（左二）說明，八德交流道聯絡道終點調至大鶯路一○二○巷，降低交通負擔。（記者黃政嘉攝）

2024/07/20 05:30

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市政府昨辦訪視基層大溪區座談會，針對大漢溪周邊道路建設計畫做專案報告，其中，國道三號增設八德交流道一案，聯絡道終點原規劃直抵大鶯路，考量區域交通衝擊、周邊眾多民宅、道路拓寬不易，因此調整至大鶯路一○二○巷，銜接新闢道路紓解車流。

國道三號五六．九公里處增設八德交流道計畫，去年十二月十九日經行政院核定，由交通部高速公路局辦理交流道規劃設計與施工，市府負責聯絡道規劃設計、用地取得及工程，完工啟用可望減低國三大溪、國二大湳交流道及大溪區道路的壅塞問題。

八德交流道聯絡道原規劃起點台四線介壽路與豐德路口，終點大鶯路，張善政昨主持座談會時說，聯絡道老方案的終點是接到大鶯路，如果拓寬大鶯路，旁邊那麼多民宅，拆民宅會造成地方困擾，所以跟高公局討論改接到大鶯路一○二○巷。

交通局技正林彥鋒表示，大鶯路一○二○巷聯絡道接平面道路，另規劃新闢十五公尺寬的大漢溪左岸道路，讓用路人能往大溪續行，大漢溪右岸則新設車行跨橋，串連左岸新闢道路及右岸月湖路，藉此銜接台三線信義路段，分擔武嶺橋通往大溪老街的車流。

八德交流道聯絡道設計長度一八四六公尺，寬度十八．六公尺，雙向各二車道，工程經費四十八億八九○○萬元，預計二○二六年動工，二○三○年完工通車。

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