埔里恒吉宮媽祖廟 成團購面交熱點

業者、民眾於恒吉宮媽祖廟前廣場的面交行為，遭人向縣府檢舉是擺攤營業，違反都計法，廟方無端遭牽連，只能公告禁止設攤，婉拒民眾進行面交。（記者佟振國攝）

2024/07/20 05:30

廟前廣場團購業者擺攤 遭檢舉非法營業 廟方勸離

〔記者佟振國／南投報導〕盛名之累！南投縣埔里鎮恒吉宮媽祖廟是地方重要信仰中心，知名度高且廟前還有大型廣場，近年來成為團購面交熱點，但最近遭人向縣府檢舉是在擺攤營業，違反都市計畫法，無端遭牽連令廟方無奈，即日起婉拒廟前廣場的面交行為，若仍發現有人面交會予以勸離，盼鄉親諒解。

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地方信仰中心 人車聚集

網路便利促進電商發展，許多民眾都有網購、團購消費經驗，先透過網路平台、社群軟體下單訂購，再選擇地點面交付費。埔里鎮恒吉宮媽祖廟為地方信仰中心，不僅在地鄉親再熟悉不過，外地業者也容易透過搜尋導航抵達，廟前有大型廣場，停車方便，近來成為團購面交熱點。

交通、停車方便 面交熱絡

最近廟前廣場的面交行為，最近遭人向縣府檢舉是在擺攤營業，廟方日前接到縣府建設處公文，指廟前廣場土地是都市計畫區保存區，擺攤營業行為已違反都市計畫法，但有業者、民眾認為面交等同擺攤營業有待商榷，縣府則訂下週三（廿四日）現場會勘。

恒吉宮媽祖廟總幹事洪景明指出，廟前廣場為對外開放空間，近來下午四時過後至傍晚常有民眾聚集，工作人員本不以為意，但聚集人車愈來愈多，不少民眾好奇探問，才知道是在進行團購面交，停留時間約卅分鐘至一小時即散去。

位都計保存區 禁擺攤營業

廟方本來是因本著媽祖慈悲精神及給民眾方便，只要民眾面交沒有違法物品，不會影響該宮通行路線，另也不要亂丟垃圾、破壞環境，就不會多加干涉，沒有想到卻被人檢舉是在廟內擺攤營業，違反都市計畫法，現階段是配合政府法令，即日起進行勸離，要求大家勿在廟前廣場進行面交。

埔里鎮恒吉宮媽祖廟是地方信仰中心，知名度高且有廟前廣場空間，成為團購面交熱點。（記者佟振國攝）

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