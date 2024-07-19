台南林百貨進駐高流 投資3億開商場

台南生活開曼公司預計投資3億元，由旗下的林百貨進駐高雄流行音樂中心「珊瑚礁群」（右）開設商場，左側為「音浪塔」。 （記者李惠洲攝）

2024/07/19 05:30

「Focus 13」預定明年第一季試營運 輕軌沿線商場添一處

〔記者葛祐豪、黃佳琳／高雄報導〕高雄流行音樂中心（簡稱高流）最大OT案！台南生活開曼公司預計總投資三億元，由旗下的林百貨進駐珊瑚礁群，成立「Focus 13」商場，預定明年第一季試營運，屆時輕軌沿線也將多一處商場。

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高流最大OT案 珊瑚礁群將滿租

高流由大型表演場所「音浪塔」、小型展演空間「鯨魚堤岸」、複合商業空間的「珊瑚礁群」、「海豚步道」等四大區域組成，目前主要招商空間多數已有唱片行、餐飲、咖啡廳、音樂教室及藝廊等業種進駐營業，林百貨總營業面積達二千一百坪，未來營業後，珊瑚礁群將全部滿租。

高流執行長丁度嵐感謝文化局跨局處協助，與高流招商同仁努力，已於上個月與高青創意公司簽約，營業範圍包括珊瑚礁群及海豚步道三、四號館，正同步進行規劃設計及內部裝修，預計明年第一季可以試營運。

商場將結合文創、時尚及餐飲

文化局長王文翠表示，珊瑚礁群案是高流近期最大規模的招商引資案，預計總投資金額達三億元，預估初期年營收二．六億元以上，取名為「Focus 13」，經營內容將結合文創設計、流行時尚、特色餐廳、咖啡廳。

台南生活開曼公司（台南—KY）旗下擁有FILA、Reebok台灣總代理，以及林百貨等。此OT案為期九年十個月，因台南已有Focus為名的百貨賣場，因此命名為「Focus 13」，象徵新據點是過去的高雄第十三號碼頭。

臉書社群「高雄好過日」分析，台南—KY子公司高青開發，於二○一三年起經營修復後的古蹟「林百貨」，另有自營品牌Focus in生活平台經營文創事業。

「Focus 13」開幕後，也將會是夢時代、MLD台鋁、棧貳庫、義享時尚廣場後，輕軌沿線另一座商場，讓搭乘大眾運輸逛高雄增添新去處。

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