花蓮知卡宣戲水開幕 大小朋友嗨翻

花蓮「知卡宣綠森林親水公園夏季戲水活動」，一開幕就受到大小朋友的歡迎。（花縣府提供）

2024/07/19 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕夏日炎熱一直持續高溫，花蓮「知卡宣綠森林親水公園夏季戲水活動」一開幕就受到大小朋友的歡迎；花蓮遠雄海洋公園昨天也推出夏日冰風暴，水花派對搭配水槍讓遊客清涼一夏；花蓮縣消防局指出，夏日戲水盡量選擇有救生員的泳池設施，若到野溪泡水，一定要注意午後陣雨後溪水暴漲及深潭危險區域。

今年新增泡沫機及光雕秀

花蓮知卡宣親水公園戲水活動，清涼有趣的戲水設施，已然成為炎熱夏日最消暑的去處，縣府農業處指出，今年新增互動泡沫機及每日傍晚至閉園前的光雕秀，豐富多元的活動讓民眾可以玩上一整天；除動態的戲水活動，夏日限定的「農村自然療療體驗活動」，邀請各位來花蓮放鬆心情，享受美好假期。

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農業處長陳淑雯說，因應近年入園戲水遊客建議，知卡宣戲水活動今年度調整戲水區域休園時間為每週二，非戲水區域全年開放，戲水活動每週日下午有安排親子互動節目；戲水活動時間即日起到八月廿六日，每日早上九到下午五點，中午十二到下午一點半為戲水區清潔休息時間。

遠雄海洋公園推夏日冰風暴

遠雄海洋公園指出，今年特別與日本東寶合作，推出全新主題活動「冰風暴 怪獸聯盟」，不僅水花秀升級成大型水花派對，並引進在台灣首次公開亮相的平成哥吉拉，高度將近二米難得一見，還有許多針對花蓮限定的哥吉拉紀念商品。

花蓮縣消防局指出，戲水時一定要慎選場所，選擇有救生人員執勤的水域從事活動，以確保自身及同行者的安全。入水前要先做好各項防範應變措施，包括要做暖身運動、觀察瞭解周邊水域環境、避免穿著長褲或牛仔褲等容易吸水的衣物入水等。戶外溪流水域深淺不一，水深差異甚大，在坡度大的地區，水流看似平穩，卻常暗藏急流及漩流，應特別注意安全。

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