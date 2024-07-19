宜蘭五峰旗改造 一期10月發包

宜蘭五峰旗風景特定區是蘭陽知名八景之一，因設施老舊縣府去年提出升級計畫，今年第一期工程獲中央核定，交通部補助與縣府自籌將斥資4200萬元改善。（記者王峻祺攝）

2024/07/19 05:30

斥資4200萬 改善遊客中心、水岸設施及步道優化

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣礁溪五峰旗風景特定區是昔日的蘭陽八景之一，因設施老舊，縣府去年提出升級計畫，今年第一期工程獲中央核定，將斥資四千二百萬元改善遊客中心、水岸設施及步道優化，並計畫設置溫泉泡腳池，昨天召開地方說明會，預計十月底完成工程發包。

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計畫挖掘溫泉設泡腳池

五峰旗風景區以三層瀑布聞名，由於林相茂密、水霧瀰漫仙氣繚繞，又被稱為忘憂森林，加上鄰近跑馬古道、抹茶山等人氣景點，擁有極佳旅遊條件，不過，設備年久失修、國人旅遊型態改變，近幾年逐漸沒落，去年在宜蘭縣議員林聰池等人爭取下，縣府提出總經費二億元、分三期建設的升級計畫，今年四月向觀光署爭取到第一期施作經費。

林聰池說，五峰旗過去被譽為蘭陽八景之一，是許多鄉親共同回憶，但設施老舊人氣大受影響，現在抹茶山興起，五峰旗因地緣優勢，再次吸引遊客青睞，建議縣府更新設備強化安全性，促使遊憩品質升級，進而結合周邊景點，營造成更具特色的旅遊廊帶。

昨開說明會聽取居民意見

縣府工旅處指出，五峰旗風景特定區遊憩品質提升計畫第一期規劃獲中央核定，盼透過地方說明會，將民眾意見列入規劃參考，第一期工程包括遊客中心空間改造利用、水岸遊憩空間改善、瀑布步道設施優化。

攔砂壩適度規劃為親水區

風景區步道老舊，採分年分期完成，今年先改善六百五十公尺的無障礙鋪面及欄杆，打造全齡友善園區，主要採用自然材料，提倡環境永續，另增加休憩空間及指標、解說設施，攔砂壩則會適度規劃為夏日親水區，營造安全簡易戲水空間，遊客中心廣場將挖掘溫泉井設置泡腳池。

工旅處指出，第一期工程最快在十月底發包，工期預估十個月至一年，後續還有第二期、第三期計畫，進一步改善當地市集、賣店環境、公廁、後續七百公尺步道、增設路邊停車空間，逐年向中央爭取經費施作。

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