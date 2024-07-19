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石門水庫北苑植樹 通過碳匯註冊

石門水庫北苑植樹面積約一．七公頃，種植十四種三九八株原生種喬木。 （記者李容萍攝）

石門水庫北苑植樹面積約一．七公頃，種植十四種三九八株原生種喬木。 （記者李容萍攝）

2024/07/19 05:30

全國95座水庫 首座在水庫園區植樹通過註冊的案例

〔記者李容萍／桃園報導〕經濟部水利署今年初向環境部提出「石門水庫北苑園區植樹計畫」申請碳匯註冊，日前和位於南投縣竹山鎮的「東埔蚋溪綠美化場地植樹專案」，同獲環境部審查通過，其中，石門水庫一案預估卅年可獲得八十九公噸二氧化碳的減碳額度（俗稱碳權），是全國九十五座水庫中，首座在水庫園區植樹通過註冊的案例，且是由中央、地方、企業合作植樹獲得自然碳匯的首例。

水利署與台積電合作

水利署副署長王藝峰昨說，面對氣候變遷的影響，國家以二○五○年淨零碳排為目標後，水利署積極參與推動，一方面以減少碳排放五十％為目標，啟動水利工程減碳作為，另一方面納入植樹固碳思維，增加轄管土地植樹綠美化工作，以提高植樹碳匯量能，努力達成淨零碳排政策。

1.7公頃 種植398株喬木

水利署北區水資源分署二○二一年透過桃園市政府養護工程處「森愛桃園平台」媒合，由分署提供轄管適合植樹場域，與台積電公司合作「台積電植樹薪傳計畫」，在水庫的北苑及南苑共種植喬木十五種、七○三株，台積電養護一年及保活後，二○二二年十二月捐贈分署接續養護管理。

其中，北苑植樹面積約一．七公頃，種植十四種、三九八株喬木的場域，較不受人為活動干擾，促成「石門水庫北苑園區植樹計畫」申請碳匯註冊獲環境部審查通過。

北水分署副分署長曾國柱說，環境部審查小組多位委員對於本案利用水庫園區土地植樹，結合景觀、民眾休閒與環境教育場域，又能配合國家減碳政策的多功能特色，給予正面鼓勵與肯定；分署除定期巡視維護，並導入科技方法來監測樹木生長情形，確保存活率，以取得預期碳權量。

國內水庫首例造林碳匯註冊通過，石門水庫預估三十年可獲八十九公噸碳權。（記者李容萍攝）

國內水庫首例造林碳匯註冊通過，石門水庫預估三十年可獲八十九公噸碳權。（記者李容萍攝）

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