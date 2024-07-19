《台中》旱溪輕艇基地 8月底驗收後啟用

台中大里旱溪康橋培育出奧運輕艇國手張筑涵，立委何欣純（右四）等人昨會勘輕艇訓練基地設置狀況。（記者陳建志攝）

2024/07/19 05:30

〔記者陳建志／台中報導〕台中大里旱溪推動「康橋計劃」後，不但環境大變身，也成為輕艇訓練水域，為了讓選手有更好的訓練環境，民進黨立委何欣純爭取體育署補助成立輕艇訓練基地，該基地已在去年底完工，八月底完成驗收後就可啟用，何欣純昨與中華民國輕艇協會等單位到場會勘，希望有更完善的設施，培育更多奧運國手。

何欣純昨天邀集體育署、台中市運動局，會同民進黨市議員李天生、林德宇、張芬郁、永隆里長黃秀玲，以及中華民國輕艇協會林婉如副理事長、張中源教練一同會勘台中市康橋輕艇訓練基地執行狀況。

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何欣純表示，為了提供輕艇選手更完善的訓練環境，成功爭取體育署補助三○○○萬，共斥資六七○○萬，推動「台中市旱溪排水康橋段輕艇訓練基地」工程，打造新建複合式艇庫、水域運動管理中心、輕艇訓練碼頭等，提供輕艇選手訓練使用，並向民眾推廣水上運動。

何欣純表示，家住太平的張筑涵，已連續二屆代表台灣參加奧運「輕艇激流女子Ｋ艇」競賽，這次表弟吳少璿也進軍巴黎奧運成為輕艇國手，康橋就是張筑涵過去訓練的地方，希望有了更完善的設施，能孕育出更多的輕艇選手。

市府運動局表示，輕艇訓練基地去年十二月已完工，預定八月底完成驗收，之後將委由台中市輕艇委員會代管，點交後即可正式啟用。

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