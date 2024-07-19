拒設堆肥場 古坑逾200村民抗議

古坑鄉4村村民超過200人集結，表達反對設置堆肥場。（記者李文德攝）

2024/07/19 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕有農業科技公司計畫在古坑鄉設置一公頃堆肥場，地方擔憂惡臭恐影響生活環境，昨天超過兩百位民眾聚集在古坑鄉新庄村活動中心，強烈表達反對。

縣府農業處表示，該業者先向農業部申請計畫，擬在古坑新庄、棋盤村交界處設置約一公頃堆肥場，主要以雞屎等作為發酵堆肥。農業部行文縣府後，也立即向中央表示鄉內有反對聲音，需召開地方說明會徵求同意。

請繼續往下閱讀...

業者昨天原計畫在新庄村活動中心舉行說明會因故取消，反對設置的自救會與村民仍到場表達不滿。包括古坑鄉長林慧如、縣議員張庭綺、賴明源與荷苞、東和、新庄、棋盤村長以及村民兩百多人聚集，表達反對設置堆肥場。

自救會長賴信雄表示，擬設置的堆肥廠離民宅僅三百公尺，萬一臭味隨風飄散，村民何去何從？民眾反對到底。

林慧如表示，公所一定會將地方意見向縣府、中央反映，地方不歡迎的就不要再來；張庭綺說，一定和鄉親同陣營，也請縣府將村民的聲音向農業部表達，讓業者知難而退。

自救會也發動連署表達不滿。農業處畜產科長謝詠丞表示，會將村民訴求及連署書彙整後，轉呈農業部請求停止相關規劃。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法