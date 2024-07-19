34歲以上孕媽產檢 最高補助8500元

國健署呼籲民眾把握黃金生育年齡，若有高齡生育情況，可多利用遺傳諮詢資源。（資料照）

2024/07/19 05:30

〔記者林志怡／台北報導〕現代人工作忙碌加上個人職涯發展規劃，普遍晚婚、晚育，但高齡不只提高生育難度，妊娠風險也隨之提高。衛福部國民健康署長吳昭軍指出，父母生育年齡越高，孩童生理、心理健康發生風險也較高，鼓勵高風險的孕媽接受產前遺傳診斷檢查，並提供卅四歲以上最高八千五百元的補助。

女性生育平均年齡達32.44歲

根據統計，我國女性生育平均年齡已達到卅二．四四歲，且育齡女性中有近四十％的年齡逾卅四歲以上。吳昭軍指出，美國婦產科學會資料顯示，卵子數量會隨孕婦年齡增長逐漸減少，且有較高機率發生染色體異常，使唐氏症等遺傳疾病發生率提高，或是使胎兒出現其他先天缺陷、自閉症、過動症等表現。

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吳昭軍表示，國健署已針對卅四歲以上的孕婦，或本人或配偶有罹患或家族有遺傳性疾病、曾生育過異常兒、孕婦血清篩檢疑似染色體異常之危險機率大於二七○分之一者、經超音波篩檢胎兒可能有異常者、胎兒疑似基因疾病等高危險族群，提供「孕婦產前遺傳診斷費用」補助。

針對補助內容，吳昭軍說，符合條件的婦女每案最高可獲五千元補助，若為低收入戶、居住優生保健措施醫療資源不足地區，另額外補助採檢費三千五百元，即每案補助最高可達八千五百元，且補助費用會直接由產檢醫院從民眾自行負擔的費用中扣除，鼓勵符合條件的民眾多加利用。

不過，吳昭軍提醒，建議民眾還是要把握生育黃金期，即女性廿五至卅五歲、男性四十歲前，若面臨年齡較長才要進行生育，可尋求醫學中心內設置的遺傳諮詢中心協助，及早掌握狀況，才能確保自己與胎兒的健康。

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