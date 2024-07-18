漫遊山海線 雙溪、貢寮改善4景點

新北市府推動「漫遊山海線」計畫，串聯東北角山城與海岸線景點，其中落羽松秘境位於雙溪火車站與牡丹火車站中段。 （觀光旅遊局提供）

2024/07/18 05:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府觀光旅遊局今年推動「漫遊山海線」計畫，串聯東北角山城與海岸線，打造從牡丹、雙溪到貢寮的低碳環保旅遊廊帶，民眾可透過鐵道、公車和自行車等綠色運具暢遊，沿途有十三層親水公園、落羽松秘境、魚行驛站與貢寮環保公園四處遊憩亮點，環境改善工程已完工，預計九月啟用。

觀光旅遊局長楊宗珉昨天在市政會議進行專題報告，他指出，新北市觀光持續復甦，二○二三年遊客人次達四千八百萬，較疫情期間的二○二二年成長四成，市府推動觀光三環六線，塑造青春山海線、淡蘭古道和微笑山線等觀光品牌，舉辦多元活動，建置友善觀光環境，吸引遊客造訪。

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楊宗珉說，「漫遊山海線」計畫串聯牡丹、雙溪、貢寮的據點，銜接海岸線遊憩路廊與東北角瑞芳地區的礦業文化敘事聚落，並結合三貂嶺車站與平溪鐵道，打造低碳環保旅遊廊帶，沿途四處景點硬體設施已改善完成，預計九月啟用。

落羽松秘境 設置無障礙緩坡

觀旅局介紹，十三層親水公園位於牡丹溪中游處，有天然溪流河床，孕育豐富的水生動植物，改善石板道路並鋪設透水鋪面，提供無障礙通行環境；落羽松秘境位於雙溪火車站與牡丹火車站中段，因台鐵宜蘭線改道留設大片腹地，遊客可在此追拍火車呼嘯而過的景象，設置自然透視欄杆與砌石無障礙緩坡，連接落羽松廣場。

貢寮環保公園 打造主題地景

此外，魚行驛站過去為礦業倒煤渣的灘地，後因道路開通回填成綠地，位於台二丙線上，為行經雙溪、貢寮必經之地，設置驛站供民眾休憩，並進行景觀修整；貢寮環保公園位於貢寮區公所北側與雙溪河岸相鄰，步道旁種植落羽松，有大面積草坪，以針葉林和雙溪河為主題塑造地景，提供孩童多元體驗。

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