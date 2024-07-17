（桃園）國樂節22日登場 美日星音樂家參演

2024桃園國樂節《樂未央》將於22日登場，創新與傳承交織出經典音樂盛宴。（記者李容萍攝）

2024/07/17 05:30

〔記者李容萍、鄭淑婷 ／桃園報導〕「二○二四桃園國樂節《樂未央》」將於廿二日起登場，今年國樂節集結台灣、日本、新加坡、美國等各地音樂家及團隊齊聚桃園，展現三大特色「國樂經典」、「跨域創新」、「國際風華」，交織出創新與傳承的百般姿態，並有天成醫療體系、禾聯家電、華藏淨宗弘化基金會的贊助支持，接連二週的四場精彩演出，歡迎愛好國樂者到訪桃園，參加國樂饗宴。

2週4場演出 國樂營連10天

桃園國樂節已邁入第十一屆，今年活動包含廿二日至八月二日連續十天的國樂營；八月三日由國樂營學員與日本鶴翔二胡樂團交流演出「國樂總動員」；八月四日「繁星璀璨」開幕音樂會，多位「台灣國樂青年音樂家繁星計畫優秀音樂家」齊聚舞台。

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八月十日「團聚桃園」新加坡鼎藝團國際交流音樂會，選曲展現南洋、台灣、桃園的不同風情；八月十一日「英雄」閉幕音樂會，由鋼琴家胡瀞云演繹鋼琴協奏曲《赤壁》，下半場為京劇《霸王別姬》，即日起購買套票任選三場即享五折優惠。

桃園電影節 8月16至29日舉行

另方面，「二○二四桃園電影節」也將於八月十六日至廿九日，在桃園、中壢等地影廳登場，安排播映一○七部以上國內影片，其中包含六十二部以上的台灣及世界首映，「焦點影人」單元由已故台灣綜藝天王豬哥亮領銜，並邀來朱延平、邱瓈寬、葉天倫、黃朝亮分享當年與豬哥亮拍戲時的幕後祕辛。

桃園電影節影展邀請溫昇豪擔任活動大使，導演賴孟傑執導宣導影片；本屆「台灣獎」徵選有二八五件報名，得獎影片及團隊將於桃園電影節揭曉。

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