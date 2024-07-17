（桃園）公共建設「快來電」 合作平台完成73案

桃市府與台電成立合作平台會議，加速公共工程完工送電。（經發局提供）

2024/07/17 05:30

與台電攜手 每季協調會議 縮短行政流程、協助電力設備遷移

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕市府許多公共工程過去完工後，通常還得等著送電才能使用，去年四月曾有公車候車亭完工八個月還未通電，引起民怨；市府為此與台電成立合作平台會議，透過各單位協調並縮短行政流程，加速公共工程完工送電速度，去年起透過平台會議完成六十案，近期會議再推進十三案，包括地政局「機場捷運A10站地區區段徵收開發案」、住宅發展處「楊梅一號社會住宅正式送電」，總計已完成七十三案。

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去年候車亭完工 8個月仍未通電

市府經發局表示，為解決公共建設用電及送電問題，市府與台電公司透過合作平台機制，每季定期召開會議，請相關局處、路政等單位參與，並由副市長王明鉅主持，討論重大或急迫工程、專案協助案件、公開資訊服務案及一般持續性案件等，協調台電加速電力設備遷移或設置及完工送電流程。

經發局指出，去年起透過合作平台會議已完成六十案，近期會議再推進十三案，如地政局「機場捷運A10站地區區段徵收開發案」、工務局「平鎮區復旦國小周邊—環南路與環南路卅五巷人行道改善工程」、住宅發展處「楊梅一號社會住宅正式送電」、新建工程處「平鎮南勢綜合行政大樓新建工程用電案」、養護工程處「復興區羅浮高中通學廊道路口電桿配合改善」等案件。

加速送電 包括A10站開發、社宅等

王明鉅表示，除了重大公共工程案件，攸關民眾的交通工程，像是智慧站牌、候車亭及新設交通號誌等，為能提前完成供電供民眾使用，另與台電召開專案會議並逐案管制，如「文化一樂善二路口」（往林口）候車亭公車動態看板、「中山長春路口」都能透過平台協調而加速送電，讓民眾可以及早準確了解公車到站時間，減少候車焦慮。

針對交通相關工程送電，桃市府也與台電召開專案會議逐案管制，圖為龜山區「文化一樂善二路口」候車亭公車動態看板。（經發局提供）

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