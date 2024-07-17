寶山三峰路設測速照相 8/19起執法

新設測速照相儀驗收，一旁重車持續呼嘯而過。（記者黃美珠攝）

2024/07/17 05:30

重車輾壞道路 2公里7個月花3千萬補破洞 警嚴抓超載

〔記者黃美珠／新竹報導〕針對寶山鄉三峰路短短約兩公里卻被砂石重車輾壓得柔腸寸斷，新竹縣政府警察局昨天驗收通過，新設在三峰路二段重車出沒頻繁處的固定式測速照相儀，近日公告後將測試到八月十六日，八月十九日起正式上線「服役」執行取締。

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鄉長促設地磅 須整體評估

至於重車超載的部分，寶山鄉長邱振瑋希望縣府能設地磅，縣警局交通隊長魏才淋說，地磅設置的權責在路權單位，該隊雖有活動地磅，仍須整體評估視其必要性才會使用，原則上從即日起將透過警力加強取締超載，來回應寶山鄉親的期待。

對於寶山鄉三峰路短短約兩公里，七個月來卻已花掉三千萬「燒錢補破洞」，縣長楊文科也表示關切，因而詢問縣警局長宣介慈警方對此有何作為。

砂石車違規 今年取締72件

宣介慈說，警方從今年一月起至今，在寶山已取締了七十二件砂石車違規事件，其中禁行路線有四十五件、超載六件、滲漏飛散導致路面污染的有六件，另有其他交通違規事件共十五件。

事實上竹東分局會同交通隊，在寶山鄉三峰路二段、砂石車來往頻繁處新建置了一處「固定式科技儀器執法設備」，時速限制為四十公里，昨天驗收通過，近日就會公告測試，計畫八月中啟用。這是寶山鄉內第四支固定式的測速照相機，也是三峰路段上的首支。

宣介慈說，寶山鄉內大型車輛超載的態樣，以砂石乘載運送工地建案、公共工程等營建廢棄物為主，以三峰路、東坑路、峰城路以及大雅路等路段，為大型車違規和肇事發生率較高的路段，警方從即日起將加強執行取締大型車、砂石車各項違規勤務。

寶山三峰路長期被重車輾壓，加上部分不肖者超速或超載，導致路面破損不堪。（記者黃美珠攝）

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