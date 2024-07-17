公館紅棗鮮果評鑑 廖金煇奪特等獎

公館鄉紅棗產銷班第五班長廖金煇（左三）在鮮果評鑑獲「紅棗王」殊榮。（記者張勳騰攝）

2024/07/17 05:30

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣公館鄉是全國唯一紅棗專區，鄉農會昨舉辦鮮果評鑑，雖然今年產量僅剩六成，因棗農加強管理，果實品質佳；比賽結果由紅棗產銷班第五班長廖金煇獲得特等獎，奪下「紅棗王」殊榮。

公館鄉紅棗栽種面積約八十公頃，主要種植在石墻、福基、中義及玉泉村，隔鄰的銅鑼鄉中平村則種植約十五公頃；惟今年受四月下旬豪雨影響落花嚴重，結果率不到四成，經農政單位會勘後，全縣平均受害面積為二成五，中央同意依農產業天然災害救助，每公頃補助八萬元。

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公館鄉農會總幹事古雪雲表示，今年受天候影響，紅棗產量約六百公噸，因棗農加強管理，鮮果品質佳，平均甜度約廿六、七度，最高可達卅一．四度；今年產期也比去年提早半個月，已在七月初陸續採收，每台斤零售價約一百九十元。

比賽結果特等獎（紅棗王）廖金煇、頭等獎吳文欽、貳等獎朱龍政、黃永輝、叁等獎劉泰浩、楊松發、優良獎彭秋金枝、吳炳樟、黃天陞、劉建明、邱俊閔、詹益賢。

獲「紅棗王」的廖金煇受訪指出，他種植紅棗已十四年，面積約二分地，全程用無毒栽培，紅棗從開花、調枝到結果的過程，他每天都到果園巡視及除草，就像照顧小朋友一樣，時時刻刻前往關心，細心呵護。

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