斥資逾億 斗六古蹟真一寺修復開工

斗六真一寺的藝術性強過結構，垂花鏤空十分特別。（記者黃淑莉攝）

2024/07/17 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣定古蹟斗六市「真一寺」修復工程昨天開工，縣府文化觀光處長陳璧君指出，真一寺是斗六舊城最古老寺廟，更是許多斗六人共同的回憶，修復工程除讓古蹟能永久保存，更重要希望民眾認識宮廟不只是信仰的場域，裡面還有很多人文歷史、工藝藝術美學，預計二○二七年八月完工。

陳璧君說，斗六真一寺創建於一八六○年在斗六圓環附近，現址是在一九三六年重建，是斗六唯一的縣定古蹟寺廟，見證龍華教及先天教兩派齋教融合的歷史發展，及斗六社會與環境變遷。

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雲林縣長張麗善表示，斗六真一寺地方俗稱「斗六菜堂」，屬中部地區罕見的傳統齋教建築，二○○九年寺方原要拆除重建，在地方文史人士搶救下保留，縣府在二○一○年公告為縣定古蹟，但修復工作一直沒進展，直到二○二○年縣府著手規劃設計並向中央爭取經費，文化部在去年七月核定修復經費一億六五○萬元，終於順利開工。

建築師陳柏宏指出，斗六真一寺是「菜堂」，不像一般寺廟有很精緻的剪黏、彩繪、木作及結構，但其藝術性強於結構，尤其飛龍雀替、垂花的雕工勝過許多大型寺廟，且十分生動，另前殿為抬梁式與RC大通的構造也十分特殊，中殿左右梢間後方保有齋教建築特有的太空房、太虛房。

此外，寺內保留劉沛、張文議、林啟文、郭田等不同時期藝師精彩的彩繪作品及「阿藤司」劉藤的剪黏及泥塑浮雕等傳統裝置藝術。

梁柱上的飛龍插角（雀替）。（記者黃淑莉攝）

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