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安平再生水廠環教中心 開幕

安平再生水廠環教中心將成為學生校外教學以及環境教育場地。（記者王姝琇攝）

安平再生水廠環教中心將成為學生校外教學以及環境教育場地。（記者王姝琇攝）

2024/07/17 05:30

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市政府自建第一座以水資源保育為主題的教育館「安平再生水廠環教中心」昨日開幕，未來將結合山上水道博物館環境教育，讓民眾更重視及珍惜水資源。

台南市政府與內政部、國科會南部科學園區管理局共同投入，斥資超過四十一億元打造的安平再生水廠及相關設施，是水資源再生循環及產業穩定供水的利器，環教中心附屬在水廠，以白色圓弧外觀作為主體，融合水利局辦公大樓前方景觀賞鳥公園，及旁邊鯤鯓湖紅樹林濕地結合成景觀綠色廊道，內部以安平水資源中心為主題進行互動體驗設施常設展，搭配「臺南四○○－水資源環境教育展．水的四百種形狀」特展，將台南四○○年的水資源脈絡及未來一體呈現。

水利局指出，安平再生水廠環教中心內部設有AR、VR及多媒體體感互動設施；建築體已取得候選智慧建築證書及綠建築標章，並規劃部份區域作為民眾休憩據點，破除過去水資源回收中心類似廠房建築等不佳的舊觀感。

市長黃偉哲表示，市府會善加利用再生水廠的環境教育中心，當作學生校外教學以及環境教育場地，並結合山上水道博物館的環境教育認識自來水的過程，期盼成為水資源保育傳承典範。

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