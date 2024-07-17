台南重劃、徵收盈餘 6年繳市庫49億

南市地政局統計，透過開發區盈餘繳庫支援市政建設，已繳交約49億元。圖為河樂廣場。（記者洪瑞琴攝）

2024/07/17 05:30

共14件取得公共設施171.43公頃 支援河樂廣等市政建設

〔記者洪瑞琴／台南報導〕重劃與區段徵收能為市庫挹注財源，南市地政局統計近六年來完成及進行中重劃及區段徵收共有十四件、取得公共設施一七一．四三公頃，透過開發區盈餘繳庫支援市政建設，已繳交約四十九億元。

請繼續往下閱讀...

公辦重劃為主 盈餘建設優質公設

南市地政局昨在市政會議報告指出，以公辦重劃為主、盈餘歸公全民共享、建設優質公設。二○一九年迄今完成及進行中重劃及區徵案十四件、總開發面積為四八三．八六公頃，新啟動重劃及區徵案十八件、總開發面積為五八○．○六公頃；若加上之前二○一二年至二○一八年完成八件、開發面積二九九．四四公頃，總計有四十件，總開發面積一三六三．三六公頃，其中就取得公園開闢數量達九十一座。

南科區段徵收、二王市地重劃受矚目

新啟動的指標性計劃，最受矚目二案分別是因應南科發展的南科A至O區段徵收三七五公頃，以及永康二王公墓遷建辦理的二王市地重劃三十二．五公頃，將為大台南地區發展利多。

至於各界關心的開發盈餘， 地政局表示，自市長黃偉哲上任後，開發盈餘已繳交約四十九億元，例如永康「閱之森」公園、河樂廣場、南科安定聯絡道興闢費用，以及麻豆、北安、喜樹灣裡抽水站興建、南市智慧城市數據交換整合（SOA）服務平台計畫等，即繳庫方式支援市政建設。

徵收取得社宅 活化土地推動居住正義

另外重劃、徵收方式取得社宅，市府與中央合作，由台南市提供開發區土地，由國家住都中心興建，包括「新市安居」、「和順安居」、「長勝好室」等社宅，以活化土地推動居住正義。

市長黃偉哲說，市地重劃及區段徵收是取得都市建設發展土地的重要方式之一。過去採自辦重劃而發生糾紛案件的例子不少，不但延宕開發時程，影響都市發展及地主權益，更造成司法資源不必要的浪費。公辦重劃好處可兼顧開發期程及地主權益，而且由政府辦理也讓地主更有信心，因此南市還是以公辦重劃為主要方向。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法