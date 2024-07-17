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鳳山車站牴觸戶卡6年 祭獎勵金促搬遷

鳳山車站南側的環狀道路曹謹路，因最後1戶牴觸戶（紅框處）不願搬離，遲未能闢建打通。（高雄市地政局提供）

鳳山車站南側的環狀道路曹謹路，因最後1戶牴觸戶（紅框處）不願搬離，遲未能闢建打通。（高雄市地政局提供）

2024/07/17 05:30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕鳳山火車站「空中鳳城」大樓，七月已經完工，但車站南側的環狀道路曹謹路，因最後一戶牴觸戶不願搬離，遲未能闢建打通；高雄市地政局提出多項安置配套照顧措施，盼基於公眾利益，牴觸戶能配合搬遷。

環狀道路打通差最後一哩

鳳山車站周邊八十五期市地重劃區內私有地，原住戶約一百多戶，配合重劃工程施工，均已經完成拆遷補償搬遷，僅剩一戶未配合拆遷，導致原規劃臨時接送區的曹謹路無法打通，難以形成完整的交通系統。

將額外給自行拆遷獎勵金等

鳳山火車站目前公車停靠區及計程車招呼站，都位於曹公路上，造成爭道情形及停車亂象，影響搭車旅客安全。

據了解，該牴觸戶是市府退休員工，地政局指出，已溝通六年無果，住戶還提告市府地上物拆遷、都市計畫與市地重劃不合法的訴訟，經法院判決住戶敗訴定讞。

地政局說明，依據《平均地權條例》及《市地重劃實施辦法》規定，妨礙重劃工程施工需辦理拆遷補償，為照顧拆遷戶的權益，市府多次拜訪溝通，釋出多項照顧措施，包括若牴觸戶同意自行拆遷，將額外發給獎勵金，並提供鳳山建國新城二戶（六房四廳四衛）及兩年租金補貼，另會協助搬家及異地重建等。

政大教授徐世榮則為牴觸戶發聲說，政府為了開發台鐵鳳山車站「空中鳳城」，強制剷除車站周遭大面積的私有建物，在計畫階段也未讓民眾參與。「已嚴重侵害人民財產權、生存權及基本人權」。

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