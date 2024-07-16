苗縣5要道 改善通學環境

2024/07/16 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣政府為改善校園周邊道路車輛交織、容易肇事，造成學生與行人危險的情況，將斥資約九千萬元，獲內政部補助近九成，目前正辦理施工說明會，近期將由廠商開始施作五處主要路段，工期約八個月，完工後，盼能保障學生與行人安全。

苗縣府工務處養護科表示，目前獲核定將改善路口為，苗栗市為公路與福興街路口至為公路與國華路路口、中正路與天雲街路口至中正路與新光街路口、光復路與天雲街路口至光復路與中正路路口、民族路與忠孝路路口至府東路與縣府路路口，竹南鎮博愛街與功明街路口至博愛街與大營路路口以及頭份市文化街與中央路路口至文化路與信東路二段路口等處。

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工務處養護科指出，施工路段沿線將刨鋪路口AC路面與設置壓花地坪人行道，除改善既有路面損壞部分，也將增設人行道，解決目前車道與停車位排擠行人空間問題，希望讓行人與學生通行更安全。

苗縣府表示，內政部推出「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」，希望各地方政府針對校園內、外周邊道路納入重點改善目標，提供學生安全舒適的步行通學路徑。經盤點後，上述路口獲得工程款補助，將陸續施工。

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