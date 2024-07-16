海溫劇升 墾丁珊瑚急速白化／潛水教練拍下2個月內驚人變化 專家：依過去經驗還有救

短短2個月的高溫，讓墾丁珊瑚出現大白化。上圖為5月景象，下圖為現況。 （「面鏡臉自由潛水」提供）

2024/07/16 05:30

〔記者蔡宗憲、陳彥廷／屏東報導〕屏東恆春半島及小琉球今年因氣候高溫導致珊瑚大白化，是繼二○二○年後最嚴重，引發各界擔憂，長期監測台灣珊瑚生態的海生館珊瑚權威樊同雲博士，則根據過去珊瑚白化經驗，直指「還有救」，但如當地珊瑚礁有人為長期污染和破壞，則終究會萬劫不復。

拍下後壁湖出水口珊瑚大白化影片的潛水教練Alex，發現同一水域，五月份下水還是美麗珊瑚海，但短短兩個月高溫下，出水口出現大量珊瑚白化情況，部分已長出象徵死亡的藻類，驚訝「水面溫度曾達三十四度太可怕，恐怕釀珊瑚白化最慘一年！」

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海溫超過30度即有大白化風險

根據樊同雲研究，目前正處於全球第四次海洋熱浪引發珊瑚大白化事件中，南灣海水近期最高溫達卅三．八度，七月海水平均溫度已達卅一．一度，而超過卅度珊瑚即有發生大白化的風險。但海洋熱浪引發珊瑚大白化事件，大部分健康穩定的珊瑚礁會逐漸復原，不會造成珊瑚數量明顯減少，例如核三廠出水口珊瑚礁區，已從歷年海洋熱浪最嚴重的二○二○年中恢復成健康穩定。

健康穩定的珊瑚礁會逐漸復原

而近年墾管處調查，珊瑚覆蓋率最低的地點在墾丁國家公園的萬里桐地區，學者認為應該是當地沒污水廠，民宿、飯店又多，污水流入大海造成的影響，另外當地浮潛、SUP、踩踏潮間帶等遊憩壓力大，可能才會比其他地點低。

人為污染、破壞才會萬劫不復

依據過往經驗，樊同雲說，受到人為長期污染和破壞的珊瑚礁會因大白化而更加受損嚴重，並且難以恢復，例如墾丁後壁湖漁港附近的珊瑚礁，以及小琉球的許多珊瑚礁區，都仍處於衰退或是崩潰失能的狀態。他建議，這段期間珊瑚正處於最虛弱和脆弱的狀況，應盡量減少人為活動干擾，聚焦在改善人為污染和破壞，不過，這些正是最困難而難以改善的。

海保署長陸曉筠則指出，從數個面向做數量上的監測，去了解珊瑚白化數量狀態及趨勢，從先期資料或研究會獲得比較好的預警及回報，海保署今年有針對卅一處六十二個點進行評估，長期研擬更好的做法。

墾丁今年夏季珊瑚白化情況。 （墾管處保育志工富新提供）

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