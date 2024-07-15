宜縣冬山夜市將停業？ 鄉長：誤傳

網傳冬山夜市（如圖）將停業，冬山鄉長林峻輔澄清說，此事純屬誤傳（讀者提供）

2024/07/15 05:30

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山鄉知名的冬山夜市，因影響周邊住戶生活品質，引發居民不滿，傳出將停止營運，引發熱議。冬山鄉長林峻輔昨天澄清說，鄉公所要求攤商改善噪音與交通問題，但未勒令停業，停業之說純屬誤傳。

火車站周邊 週六近200攤

冬山鄉有清溝及冬山二處人氣夜市，清溝夜市每週三晚間在清溝路營業，共有三百多個攤商，是宜蘭縣最大的流動夜市，至於冬山夜市每週六晚間在冬山火車站附近開賣，將近二百攤。清溝夜市過去也曾遭民眾投訴妨礙交通及環境衛生，去年五、六月間被鄉公所勒令停業四週。

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有民眾在網路貼文，指冬山夜市因無法改善問題讓當地居民滿意，可能在七月十三日後停止營運或換位置，消息一出，湧入大量留言討論。

公所要求改善噪音、交通

林峻輔回應，貼文內容並非事實，冬山鄉公所是冬山夜市主管機關，前陣子接獲居民反映，很多人抱怨冬山夜市產生巨大噪音，夜市動線及遊客車輛阻礙住戶通行，鄉公所去函夜市管理委員會要求改善，也派員居中協調，過程中未提及勒令停業情事，現階段仍會照常營運。

林峻輔強調，冬山夜市必須儘快改善噪音與交通問題，直到居民滿意為止，如果未獲解決，鄉公所日後不排除祭出勒令停業強制處分。

冬山夜市鄰近羅東，附近有不少民宿，營業日適逢週六晚間黃金時段，買氣佳，燒肉刈包、泰式奶茶、石板烤肉都是頗受饕客喜愛的排隊美食。

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