台東雜糧料理賽 池上田媽媽尚讚獲特優

台東縣衛生局昨辦理「誰最燴煮–全榖雜糧料理比賽」。（記者黃明堂攝）

2024/07/15 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕為呼籲全民重視均衡飲食，推廣在地食材入菜，台東縣衛生局十三日舉辦「誰最燴煮｜全榖雜糧料理比賽」，十八隊包括餐飲科系學生、飯店業者、在地餐飲業者及對健康烹調有興趣的民眾組隊參賽，結果由池上「田媽媽尚讚」獲特優。

台東縣衛生局表示，有廿二隊報名，經書面審查烹調食材內容是否符合在地性等項目後，共計十八隊進入決賽，參賽的廚藝高手們運用台東食材，如糙米、黑米、紅藜、芋頭、小米和樹豆等，推展在地化特色料理，精心設計出令人垂涎欲滴的料理套餐，不僅追求口味的完美，更注重營養均衡和視覺擺盤。

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獲獎名單︰特優為池上田媽媽尚讚；優等為Sandy&Sunny、夏日海；佳作為Hedoulanxin禾荳蘭芯、原始角落；健康全穀獎有全民健飽；創意料理獎為六六萊樂輕食；色香味美獎為路．二三五咖啡；均衡營養獎為記憶中的味道。

衛生局長孫國平強調，現代人的飲食精緻化，六大類食物攝取不均衡，且未精製全穀雜糧容易攝取不足。為提升大眾對均衡飲食及未精製全穀食材的重視，向轄內餐飲業者提供均衡飲食友善店家輔導，同時推廣未精緻全榖雜糧的優點。

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